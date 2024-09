Avant Superman, cette série va relancer le DC Universe

Si "Superman" sera le premier film de DC Studios, la nouvelle division du DC Universe chapeautée par James Gunn et Peter Safran sera lancée par une série animée.

Le DC Universe est entré dans une nouvelle phase

Le DC Universe a opéré un changement de cap majeur en octobre 2022. Car c’est à cette date que la Warner a nommé James Gunn et Peter Safran comme responsables de DC Studios, la nouvelle division remplaçant DC Films. Les deux hommes ont donc commencé à développer les futures histoires super-héroïques du célèbre studio. Le premier film de DC Studios sera Superman. Réalisé par James Gunn lui-même, le long-métrage nous proposera une nouvelle version de l’histoire de Clark Kent. Ce dernier reviendra cette fois sous les traits de David Corenswet, accompagné de Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane. Le film est déjà l’un des plus attendus de l’année 2025. Mais avant cela, une série animée viendra lancer la nouvelle phase du DC Universe.

Creature Commandos, première histoire dévoilée par DC Studios

Sur son compte X, James Gunn a révélé que la série animée Creature Commandos sera la première histoire proposée aux fans par DC Studios. Elle se concentrera sur une bande de monstres,composée notamment d’Eric Frankenstein et The Bride. Recrutée en prison par Amanda Waller, la troupe devra effectuer des missions trop dangereuses pour des êtres humains. Une intrigue qui rappelle celle de The Suicide Squad.

Interrogé par Entertainment Weekly, James Gunn a expliqué que son film Superman était « le véritable début de tout » au sein du nouveau DC Universe. Mais selon lui, Creature Commandos permettra aux fans d’avoir un premier aperçu de ce nouvel univers. Il a décrit la série comme étant « une façon extraordinairement fun de commencer. » Et il a promis qu’elle contenait « plein de références à d’autres trucs DC, et quelques indices sur certaines choses à venir. »

Un lancement prévu pour début décembre

Creature Commandos lancera officiellement le DC Universe le 5 décembre prochain, date de l’arrivée sur Max de son premier épisode. Ensuite, un nouvel épisode arrivera chaque semaine sur la plateforme de streaming de HBO. Le septième et dernier sera mis en ligne le 16 janvier 2025. Plusieurs mois après, le film de James Gunn sera dévoilé. Superman sortira le 9 juillet 2025 dans les cinémas français.