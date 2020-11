De Gaulle, l’éclat et le secret : ce qu'il faut savoir sur la mini-série de France 2

France 2 a proposé une mini-série inédite en 6 épisodes : "De Gaulle, l’éclat et le secret", à l’occasion des 50 ans de la mort de l’ancien général et président de la République française. Cette fiction dresse un portrait humain et exigeant de ce pilier du XXe siècle.

De Gaulle, l'éclat et le secret : des hommes d’honneur avant tout

C’était une autre France. Celle qui a combattu le nazisme. La société, les valeurs, les modes de vie étaient différents. Les premiers épisodes de De Gaulle, l’éclat et le secret sont consacrés à cette période, à la rencontre avec Winston Churchill (Christopher Craig) - premier ministre anglais - alors que De Gaulle - interprété par l'excellent Samuel Labarthe (Les Petits meurtres d'Agatha Christie) - n’était qu’un général, et rattaché à un pays dont le gouvernement avait choisi d’élire Pétain et d’accepter un pacte avec les Allemands. Angleterre et France s’allient grâce à lui pour un bien commun. Malgré leurs différences, une amitié se tissera entre ces hommes qui ont défendu leurs pays respectifs.

Dans cette époque qui peut désormais nous apparaître lointaine, il y a une similitude avec la nôtre qui est frappante : le confinement ! Frappées par les bombes, Londres et sa population - dont la famille du Général exilée dans la capitale britannique - se retrouvent contraintes de s’enfermer. Une scène forte avec Yvonne de Gaulle, la femme du général interprétée par Constance Dollé (Baron noir), dépeint bien cette ambiance pesante.

Yvonne De Gaulle (Constance Dollé)

Désobéissance et résistance

Le général n’avait pas été écouté à temps. Sa seule volonté était de défendre son pays et ses valeurs. La France n’était pas pour lui juste un pays, mais une cause. Sa vision de la guerre n’avait pas été perçue comme il l’avait prédite. Churchill l’a reconnu et l’a invité à poursuivre son combat depuis l’Angleterre. C’est ainsi qu’il est devenu le symbole que tout le monde connaît : une voix radiophonique ; la première fois dans l’histoire qu’une seule et même voix va rejoindre, toucher, rassurer et donner de l’espoir. Son message est inclusif - "J’invite" - et fait quelque part écho implicitement au J’accuse de Jaurès de 1898. Dès lors, il devient le "chef de la France libre". Comme le dit son épouse "Les vrais français rallient le général de Gaulle, ils ne vont pas faire une cure de lâcheté à Vichy !". Pour la résistance, il incarne la force et la foi de l’espérance, il devient le symbole qui agit depuis l’Angleterre et dans de nombreux territoires alors encore français : Dakar, Alger, etc.

Samuel Labarthe © Rémy Grandroques

La Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre, le gouvernement provisoire, la crise algérienne, son éviction du pouvoir, la période de mai 68 sont autant de moments qui sont évoqués au fur et à mesure des 6 épisodes de cette excellente fiction. Mais De Gaulle, l’éclat et le secret s’intéresse aussi à l’homme derrière le héros, le héros d’un peuple. Car on n’imaginait pas ce grand homme si proche des siens. On envisageait plus l’homme militaire froid et détaché dont la carrière et l’honneur passaient avant le reste. Au contraire, on découvre un homme attachant, triste de manquer l’anniversaire de sa fille et écrivant des lettres régulièrement à ses enfants. Un homme qui a su concilier ses principes, ses valeurs et l’amour de ses proches.

De Gaulle, l’éclat et le secret, réalisée par François Velle et interprété par Samuel Labarthe, Constance Dollé, Pierre Rochefort, Margaux Chatelier, Cyril Descours ou encore Francis Huster. À revoir en intégralité sur la plateforme France TV.