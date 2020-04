Dead to Me : Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 2

La saison 2 de "Dead to Me" approche à grands pas ! Le duo d'enfer que forment Jen et Judy est de retour dans une bande-annonce qui laisse présager que ce n'est que le début des ennuis.

Elles sont de retour ! Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 2 de Dead to Me et il semble bien que quoi qu'elles fassent, Jen et Judy soient faites pour rester ensemble. Sortie il y a bientôt un an sur Netflix et renouvelée pour une saison 2 seulement un mois après sa sortie sur la plateforme, Dead to Me est aussi saluée par les critiques. Un mélange entre Desperate Housewives ou encore Big Little Lies, la série est portée par le tandem superbe que forment Christina Applegate et Linda Cardellini. Du suspense et de la tension mélangés à beaucoup d'humour, voilà ce qui avait fait le succès de la première saison. Il ne reste plus qu'à voir si la magie va opérer une nouvelle fois.

Une saison 2 de Dead to me qui s’annonce périlleuse

La tension semble être à son comble dans cette prochaine saison. Après la mort de Steve dans la piscine de Jen, le duo infernal se retrouve avec un secret bien lourd à dissimuler. Comment est-ce que le duo va se sortir de cette situation ? Des voisins curieux, une détective sur leurs talons (interprétée par Diana Maria Riva) Jen et Judy ne reculeront devant rien pour se protéger elles et leurs familles. Plus soudé que jamais, cette bande-annonce qui nous fait passer du rire nerveux au stress montre à quel point garder le secret ne sera néanmoins pas si facile pour notre duo d’enfer.

Pour rappel, Dead to Me est une comédie à l’humour noir qui raconte l’histoire d’une amitié entre Jen (Applegate) et Judy (Cardellini). Jen essaie tant bien que mal de faire le deuil de son mari tué dans un accident de voiture et fait la rencontre de Judy, une femme qui détient un lourd secret. Vous avez encore le temps de rattraper la saison 1 !

Retrouvez la saison 2 de Dead to Me sur Netflix le 8 mai.