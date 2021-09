Découvrez la bande-annonce du documentaire Amazon consacré à Orelsan

Le rappeur Orelsan va être au centre d’une série documentaire disponible le 15 octobre prochain sur Amazon Prime Video. La plateforme vient de dévoiler la bande-annonce de ce projet intitulé "Montre jamais ça à personne".

Orelsan : le roi du rap game

Est-ce encore réellement nécessaire de présenter Orelsan ? Né Aurélien Cotentin en 1982, le futur rappeur grandit à Caen. Après quelques années de galère, il se fait connaître auprès du grand public sur internet avec la chanson Saint-Valentin. Il perce ensuite en 2009 dès son premier album Perdu d’avance. Une polémique éclate autour de la chanson Sale Pute, accusée d'inciter à la violence envers les femmes. L'album sera néanmoins un succès public, certifié disque d'or et nommé au Prix Constantin. Son deuxième album Le Chant des sirènes, sort en 2011. Il est certifié double disque de platine et reçoit deux Victoires de la musique.

Orelsan ©20 minutes

Il est également connu pour son groupe Casseurs Flowters qu’il crée au début des années 2000 avec son ami Gringe. Ensemble, ils apparaissent également dans la série Canal + Bloqués. Par la suite, Orelsan se diversifie et apparaît au cinéma. D’abord dans son propre film, Comment c’est loin, puis chez d’autres réalisateurs comme Au Poste de Quentin Dupieux. Il s'essaye également au rôle de doubleur puisqu’il prête sa voix à Saitama dans la série One Punch Man et à Angelino dans l’excellent Mutafukaz. Prochainement, il sera à l’affiche du nouvel opus de la licence Astérix : L’Empire du milieu.

Montre jamais ça à personne

Mais en attendant, Orelsan va être au centre d’une série documentaire diffusée par Amazon Prime Video à partir du 15 octobre prochain. Intitulé Montre jamais ça à personne, le projet contient 6 épisodes. Amazon Prime vient par ailleurs de partager la première bande-annonce de ce show documentaire qui s’annonce touchant et instructif. Après Big Flo et Oli et Gims sur Netflix, c’est au tour de Amazon de se lancer dans les documentaires consacrés à un rappeur.

Orelsan - Montre jamais ça à personne ©Amazon Prime Video

La voix off dans la bande-annonce est celle de Clément Cotentin, le petit frère d’Orelsan. Celui-ci a suivi le chanteur pendant près de vingt ans, enregistrant chaque instant de son quotidien. En tout, Clément Cotentin possède plus de 2000 heures d’images. Il a mis en scène le documentaire aux côtés de Christophe Offenstein, le co-réalisateur de Comment c’est loin. Clément Cotentin s’est récemment exprimé sur le projet au micro de l’AFP :

J'ai commencé à filmer depuis les premières petites salles où il n'y avait pas encore grand monde, j'étais le petit frère, persuadé qu'il allait tout cartonner. Ça a été long pour Orel', je montre comment petit à petit une carrière se construit, mon frère n'a pas connu ce boom d'artistes qui réussissent tout de suite très jeunes.

Le documentaire entre dans le quotidien de l’artiste, montre son processus créatif, mais aussi ses doutes, ses inquiétudes, et sa lassitude concernant un milieu toujours plus agressif. Montre jamais ça à personne contient également les apparitions de nombreux guests comme Gringe évidemment, mais aussi Squeeze ou Maître Gims. Aujourd’hui, Clément Cotentin estime que c’est le bon moment pour dévoiler au monde ses images prises au cours de ces longues années de carrière. Rendez-vous le 15 octobre donc, pour découvrir ce documentaire intimiste. En attendant, on vous laisse avec la bande-annonce.