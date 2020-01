Defending Jacob : une date pour la série Apple avec Chris Evans

Vous avez aimé ? Partagez :

Depuis qu’elle est arrivée sur le marché, la plateforme Apple TV+ n’a pas encore réussi à montrer toute l’étendue de son potentiel. Disney+ a forcément accaparé toute l’attention mais 2020 sera une année importante pour la marque à la pomme. La série « Defending Jacob » sera-t-elle un must-see ?

Apple sort les crocs. Lors de la tournée hivernale des Television Critics Association, la firme en a dit plus sur ses prochains programmes qui feront l’actualité de sa plateforme dans les mois à venir. C’est là qu’on a pu découvrir la date de sortie d’Amazing Stories, la série anthologique de Steven Spielberg, et qu’un autre titre assez attendu, Defending Jacob, a aussi été mis en avant.

Cette adaptation du roman éponyme écrit par William Landay et paru en 2012 va en reprendre la trame principale. Andy Barber travaille au bureau du procureur dans une petite bourgade du Massachusetts. Quand un gamin est assassiné alors qu’il se rend à l’école, c’est lui qui est chargé de mener l’enquête. La population locale exige des réponses et que le responsable de cet horrible crime soit trouvé. Sauf qu’en faisant son boulot, Andy va découvrir que tout porte à croire que c’est son propre fils, Jacob, qui est le principal suspect. Refusant de croire que son enfant a pu commettre un tel acte, il va essayer de prouver son innocence, dans un contexte particulièrement hostile.

Si on s’intéressera de très près à cette série, c’est pour la présence de Chris Evans dans le rôle principal. Celui qui a incarné pendant des années le Captain America sera la star de ce polar, en étant aussi producteur. On le verra au casting avec Michelle Dockery dans le rôle de sa femme, Jaeden Lieberher dans le rôle de Jacob et Pablo Schreiber incarnera l’avocat de l’autre camp. L’histoire mêlera l’intime et les éléments d’un pur show policier, ce qui laisse augurer de belles choses.

Une date pour Defending Jacob

Apple mise vraiment sur des gros noms pour se forger un catalogue d’exclusivités et a réussi à attirer déjà quelques gros poissons. Avec sa popularité chez Marvel, Chris Evans peut drainer du monde sur la plateforme. Truth Be Told, la précédente tentative dans la genre d’Apple TV+, était loin de répondre à nos attentes. Defending Jacob y arrivera-t-elle ? On le saura dans quelques temps, avec une date de lancement prévue le 24 avril prochain.