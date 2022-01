Demain nous appartient : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 1106 à 1110)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS de l'épisode 1110)

Demain nous appartient : Alex et Chloé perdent la garde de Céleste

Rien ne va plus pour la famille Delcourt dans Demain nous appartient. Les ennuis s'accumulent pour Alex et Chloé et c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, en début de semaine ils ont eu des ennuis avec Andréa, le nounou. Ce dernier a amené Céleste à l'hôpital après une chute. Très inquiète Chloé a décidé de le virer sur le champ. Il faut dire également que son comportement était de plus ne plus bizarre. Evidemment, il ne se laisse pas faire et porte plainte pour licenciement abusif. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là pour les Delcourt...

La petite Céleste tombe à nouveau, et cette deuxième chute en moins de 72 heures interroge le personnel hospitalier. La situation est assez stressante pour les parents, mais comme si cela ne suffisait pas, Flore décide d'en rajouter une couche. La directrice de l'hôpital ne digère vraiment pas sa rupture avec Alex, elle se venge et appelle l'ASE, afin de faire un signalement. Les parents sont malheureusement suspectés de maltraitance. Une enquête est ouverte et des traces d'anxiolytiques sont retrouvées dans le sang de Céleste, ainsi que dans ses médicaments. C'est le cœur gros qu'on assiste au placement de la petite...

Demain nous appartient ©TF1 Production

La fin d'une histoire entre Martin et Virginie

L'intrigue autour des Delcourt est pleinement au centre de toutes les attentions en ce moment. Ce qui ne nous empêche pas d'être très touchés par ce qu'il se passe pour Martin. L'agent de police a appris récemment qu'il avait un fils et il s'avère qu'il s'agit de Nordine, un jeune brigadier. Une situation très surprenante, mais on a l'habitude dans ce feuilleton. Une chose est sûre, le commandant Constant est ravi de travailler avec son fils, il apprend à le découvrir tous les jours. Cependant, il doit faire un choix, car sa compagne Virginie va partir à Lyon.

Et ce n'est pas l'attitude toute mielleuse de Jules, le fils de Virginie, qui va faire changer la donne. Même si leur relation s'est apaisée aujourd'hui, on oublie tout de même pas qu'il a fait vivre un véritable calvaire à son beau-père. Alors, Martin prend une décision, est reste à Sète. Mais à notre plus grande surprise, il décide de mettre un terme à sa relation avec l'avocate... Virginie ne souhaite pas avoir une relation à distance. C'est avec tristesse qu'on assiste à la fin de ce couple emblématique.

Que se passe-t-il à Sète ?

La ville de Sète est secouée par un tas d'autres intrigues un peu plus légères, et heureusement ! Cette semaine, le jeune Nathan a pu compter sur Mona, la doyenne du lycée pour lui donner quelques conseils à propos de la première fois, car ce dernier est encore vierge. Ce qui a donné lieu à des scènes vraiment cocasses. De son côté, Tristan, l'ancien patron du Spoon, a tenté de travailler en tant que cuisinier privé pour la famille Moreno. Mais il a vraiment du mal et on le comprend ! Du coup, il a fini par faire ses valises...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.