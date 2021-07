Demain nous appartient : Charlotte Gaccio arrive en famille à Sète !

Le feuilleton "Demain nous appartient" fait le plein de nouvelles recrues et cette fois-ci c'est Charlotte Gaccio qui ne va pas tarder à arriver à Sète ! Elle débarque en famille et cet été ne s'annonce pas de tout repos... La comédienne dévoile une photo de ses petits partenaires.

Demain nous appartient : Charlotte Gaccio arrive dans le programme !

Demain nous appartient renouvelle son programme et son casting. Plein de nouvelles recrues vont faire leur arrivée à Sète cet été et à la rentrée. Après Xavier Deluc, Emmanuel Moire ou encore Jennifer Lauret, c'est au tour de Charlotte Gaccio de rejoindre l'équipe. La comédienne incarnera une mère de famille positive et généreuse qui sait s'adapter à toutes les situations.

Née en 1987, Charlotte Gaccio a commencé dans la chanson avant de devenir actrice. Fille de l'actrice Michèle Bernier, elle compte bien marcher sur les traces de sa mère. En effet, Charlotte Gaccio à déjà joué dans Munch, mais aussi dans Sam dont le tournage de la saison 6 se poursuit jusqu'à la fin du mois de juillet. Plein de projets pour cette comédienne qui va incarner Audrey Roussel dans le programme phare de TF1.

Charlotte Gaccio et Michèle Bernier ©SIPA

Que va-t-il se passer ?

Charlotte Gaccio incarnera donc Audrey Roussel. Originaire de la banlieue parisienne, elle est une mère célibataire de 4 enfants issus de 3 pères différents. Il y a Jordan, 16 ans, les jumeaux Lizzie et Jack, 15 ans, et Léo, 10 ans. Elle vient démarrer un nouveau travail dans un salon d'esthéticienne. Audrey pense avoir réservé un logement, mais à son arrivée de multiples problèmes surviennent...

En effet, le logement dans lequel elle devait emménager n’existe pas, quant au salon d’esthétique dans lequel elle devait débuter, il a mis la clé sous la porte. Elle va être contrainte de trouver une chambre d'hôtel d'urgence, mais également un nouveau travail ! Un programme chargé donc pour la mère de famille qui devra faire face à tous ces aléas.

La comédienne a récemment dévoilé sur les réseaux sociaux une belle photo de sa petite famille de fiction. On retrouve donc son fils aîné, Jordan, qui sera joué par le jeune comédien Maxime Lélue, tandis que le second, Jack, sera campé par Dimitri Fouque, qui était récemment au casting de Mixte sur Prime Video.