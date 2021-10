Demain nous appartient : replay de la semaine en avance (Ep 1032 à 1036)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Alors, tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode 1036 de vendredi)

Demain nous appartient : c'est fini entre Victoire et George

Rien ne va plus entre Victoire et George ces derniers temps dans Demain nous appartient. En effet, depuis son opération la jeune femme n'est plus la même. Elle est focalisée sur l'enquête autour de sa donneuse, Emilie. Elle s'est donc rapprochée de Sara et Roxane pour les aider. Victoire fait part de ses visions et tente d'interpréter ses dessins. Malheureusement, Roxane a été enlevée et tout le monde pense que cela est lié au meurtre d'Emilie. Victoire se donne corps et âme pour aider la police.

Cependant, George, son petit-ami très protecteur, ne comprend pas du tout son investissement. Il ne la reconnaît plus, selon lui Victoire doit se reposer et prendre des vacances. De plus, il ne comprend pas comment on peut donner de l'importance à ses visions et baser l'enquête là-dessus. Ça en est trop pour Victoire qui en marre de se sentir incomprise. Quelque chose a changé dans leur relation. Elle préfère donc y mettre un terme.

Judith se fait kidnapper

Sara mène l'enquête et suit l'instinct de Victoire qui a des doutes sur Noa. Effectivement, dès qu'elle voit le jeune homme elle se sent mal. Elle a l'intime conviction qu'Emilie connaissait Noa. Ainsi, cela expliquerait qu'il soit impliqué dans la disparition de sa donneuse et également celle de Roxane. Le jeune homme répond donc à quelques questions mais reste très évasif. Judith, sa petite copine, ne comprend pas toutes ses accusations. Cependant, elle remarque qu'un des dessins de Victoire symbolise l'emblème du club de joute de Noa.

Judith commence donc à avoir des doutes et demande à Noa pourquoi il n'a pas donné un vrai alibi. Celui-ci s'énerve immédiatement et se vexe. Dans la journée, Judith partage son questionnement avec son amie Noor. Elle prend la décision d'en toucher quelques mots à sa mère. Malheureusement, en rentrant chez elle, Judith se fait kidnapper et monte de force dans une camionnette noire.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Que se passe-t-il au lycée ?

Angie se révolte contre son professeur de français qui ne propose pas assez de textes actuels et diversifiés à son goût. Elle se dispute même avec Jordan qui ne supporte pas son comportement. Cette dernière, va également s'investir dans l'élection du BDE et soutenir Sofia qui fait campagne. Ensemble, elles vont partager leurs idées. Charlie fait de même de son côté, mais perd son sang-froid lors d'un oral de présentation. Elle est humiliée, mais remporte tout de même l'élection.

De son côté, Maud ne sait plus quoi faire depuis qu'elle a embrassé Jack. Le jeune homme se montre distant et tente de l'éviter. Lizzie, sa sœur, lui conseil de tout avouer à Maud et de lui parler de son homosexualité. Jack hésite et se filme pour expliquer ce qu'il ressent, mais en vain. Le jeune homme n'arrive pas à se livrer et Maud se vexe...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.