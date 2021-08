Demain nous appartient : une actrice du feuilleton dans la saison 2 de Emily in Paris

Clémence Lassalas, alias Charlie dans le feuilleton quotidien de TF1 "Demain nous appartient", rejoint le casting de la saison 2 de la série "Emily in Paris", prochainement sur Netflix.

De Demain nous appartient à Emily in Paris

Le feuilleton quotidien Demain nous appartient a révélé la comédienne Clémence Lassalas qui s'est imposée dans son rôle de Charlie Molina. La jeune femme a quitté Sète quelques temps pour se rendre sur la capitale afin de rejoindre de nouveaux plateaux de tournages. En effet, Clémence Lassalas figurera dans le casting de la deuxième saison de la série Emily in Paris portée par Lily Collins.

Depuis décembre 2018, la comédienne s'amuse à incarner une petite brune au caractère bien trempé dans la série TF1. Une vraie petite peste autant détestable qu'adorable. Elle ne cesse en effet de se mettre dans des situations rocambolesques. Récemment, Charlie a participé au vol de la photo du président de la République, exposée dans le commissariat de police.

Charlie (Clémence Lassalas) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Clémence Lassalas se lance donc dans une nouvelle aventure, mais n'abandonne pas pour autant sa famille sétoise. La comédienne est une habituée de la caméra et a notamment joué pour le cinéma dans le film à succès La Famille Bélier.

Une belle annonce !

Pour annoncer sa participation au tournage de la saison deux de la série Netflix Emily in Paris, la comédienne a posté une photo glamour sur son compte Instagram. Ses camarades de jeu de Demain nous appartient se sont empressés de la féliciter et de la complimenter. Ainsi, on peut lire des commentaires écrits par Ariane Séguillon, Axel Kiener ou encore Alice Varela.

D'après Allociné, l'interprète de Charlie ne serait pas la seule comédienne du programme à rejoindre le casting. Il semblerait qu'Alice Reverend soit aussi de la partie. Elle incarnait Lola Brunet dans Demain nous appartient. Les fidèles de la série TF1 Sam auront également le plaisir de retrouver le comédien Kévin Dias, alias Alex.

Clémence Lassalas, déjà bilingue, n'aura pas de mal à trouver sa place dans la série créée par Darren Star. Son rôle dans Emily in Paris est encore inconnu à ce jour. Une chose est sûre, comme l'a annoncé Lily Colins sur son compte Instagram, le tournage de ces nouveaux épisodes vient tout juste de s'achever. Il faudra cependant faire preuve d'un peu de patience avant de retrouver la saison 2 sur Netflix.