Demon Slayer saison 4 : une date pour le retour de l'un des animes les plus populaires du moment

Crunchyroll a dévoilé la date de diffusion de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc", la saison 4 de l'anime. Le premier épisode avait été montré en avant-première lors de séances exceptionnelles.

Demon Slayer, un anime immanquable

Avec 23 tomes vendus à plus de 150 millions d’exemplaires, on peut dire que Demon Slayer est un manga qui compte. La popularité de l'œuvre de Koyoharu Gotoge a encore plus grandi avec son anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, un des plus populaires du moment. Diffusée depuis 2019, la série d'animation suit Tanjirō Kamado, qui découvre un jour que sa famille a été massacrée. Une seule personne a survécu : Nezuko, sa petite sœur. Sauf que cette dernière s'est transformée en démon. Souhaitant qu'elle redevienne humaine, le garçon rejoint les pourfendeurs de démons.

Preuve de la popularité de Demon Slayer, une tournée mondiale avait été organisée en début d'année pour projeter dans des salles de cinéma le début de la saison 4. En France, les fans avaient pu découvrir les prémices de l'arc L'entraînement des piliers les 24 et 25 février. Cependant, tout le monde n'a pas pu se rendre à cet événement exceptionnel. Pas de panique, puisque la diffusion de la suite de Demon Slayer se précise avec une date annoncée par Crunchyroll via un communiqué de presse.

Quand sortira la saison 4 de Demon Slayer ?

C'est donc à partir du 12 mai prochain que débutera Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc. Chaque semaine, un nouvel épisode de cette saison 4 sera ajouté sur la plateforme, qui la diffuse en exclusivité en France. En plus de cette annonce, le service de streaming a dévoilé une affiche (voir en fin d'article) et un synopsis pour cette prochaine saison. Le voici : Les piliers sont les plus grands épéistes des pourfendeurs de démons. En prévision de l'ultime bataille contre Muzan Kibutsuji, Tanjiro et ses amis suivent un entraînement spécial. Chacun porte en lui foi et détermination afin d’écrire une nouvelle page de leur histoire…