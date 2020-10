Dexter : ce qu'on attend de la saison 9

Dexter sera bel et bien de retour pour une neuvième saison. Showtime a en effet commandé une nouvelle saison d'une dizaine d'épisodes. Mais à quoi pourrait bien ressembler la suite des aventures de Mister Morgan ?

Dexter, la série qui a marqué son époque

Diffusée entre 2006 et 2013, Dexter a fait les beaux jours de Showtime, tant par son audience que par sa qualité. En effet, cette adaptation télévisée du roman éponyme de Jeff Lindsay fait partie des shows qui ont marqué l'âge d'or de la télévision des années 2000.

Pour rappel, la série suit Dexter Morgan, un expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami. Brillant, poli et doué pour analyser les prélèvements sanguins, le jeune homme cache pourtant une personnalité plus sombre. En effet, c'est également un tueur en série. Incapable de ressentir la moindre émotion et victime de ses pulsions meurtrières, il a été adopté enfant par Harry Morgan, inspecteur de police à cette époque. Comprenant que son fils adoptif était trop dangereux (et possédant lui-même une vision de la justice très expéditive), il va alors l'entrainer à traquer et à tuer les criminels non-punis par la justice. La série va donc montrer durant 8 saisons la vie de Dexter qui assouvit sa soif de tuer tout en essayant de mener une vie normale sans se faire attraper par les autorités.

Un bijou inégal

A quel moment doit-on liquider la poule aux œufs d'or ? Bien que Showtime délivre généralement des shows magnifiques et bien écrits, on peut parfois lui reprocher de ne jamais savoir « quand s'arrêter ». Ce fut le cas pour Dexter car dès le départ du showrunner Clyde Phillips après la saison 4, une direction différente a été prise par le show, pour le meilleur et pour le pire.

Toutefois, n'ayons pas la mémoire courte : les aventures du serial killer nous auront passionné, dans ses débuts. En effet, la série disposait d'une créativité époustouflante, que ce soit dans l'approche du personnage ainsi que ses actions. En effet, devant les horreurs commises par Dexter et les meurtriers qu'il traquait, on ne pouvait s'empêcher de laisser échapper un sourire devant les dialogues décalés en voix-off, l'humour noir qui minimisait l'ambiance anxiogène présente, et les thèmes musicaux qui collaient parfaitement au style visuel de la série. Surtout, on s'intéressait à la logique d'un "tueur en série tueur de tueurs en série". Le "code" mis en place par Harry à Dexter interrogeait sans cesse sur le sens subjectif que pouvait prendre la notion de la justice. Une notion à laquelle Dexter se verra souvent confrontée, au travers des différents personnages qui croiseront sa route.

Ce qui était fascinant surtout, c'était cette faculté qu'avait Dexter de fausser ce côté psychotique, que ce soit devant les autres, ou même devant le téléspectateur. En effet, combien de fois ne nous sommes-nous pas attendris devant ce gendre idéal, ce serial killer propre qui était si compétent dans son métier d'analyste, et qui avait une vie de famille comblée ? La faculté qu'avait Dex à savoir contrôler ses pulsions et à se montrer présentable devant tout le monde, était une des grandes forces de la série. On n'oubliera pas non plus la magistrale performance de Michael C. Hall dans le rôle du serial killer.

Dexter va t'il payer pour ses crimes ?

Comme annoncé, Dexter va avoir une nouvelle saison. Désormais, la question est sur toutes les lèvres : qu'attendre de la suite ? Dans les dernières minutes de l'épisode final de la saison 8, on retrouve un Dexter bucheron et barbu qui a une nouvelle fois pu échapper aux autorités. Exilé dans l'Oregon, il se retrouve seul, obligé de vivre alors que tous ceux qui étaient proches de lui ont trouvé la mort. On pourrait se dire que cette fin est convaincante car le protagoniste est censé “souffrir” en vivant avec le poids de ses remords. Sauf qu'en réalité, cette fin ne satisfait personne. En effet, des personnages tels que Batista connaissent désormais sa réelle identité. Nul doute qu'un inspecteur de police aussi chevronné que lui (et qui durant toute la série a toujours nié la culpabilité de Dexter) n'a cessé de traquer le tueur. Cette nouvelle saison pourrait donc voir une confrontation passionnante entre Dex et son ancien ami qui avait toute confiance en lui.

Quid d'Harrison Morgan, le fils de Dexter ?

Pour rappel, avant de prendre la fuite, Dexter a confié son fils à Hannah, sa petite amie de l'époque. On les retrouve dans les dernières minutes de l'épisode final en Argentine ! Etant donné que cette nouvelle saison pourrait chronologiquement se produire sept ans après les événements de la saison 8. Dexter pourrait donc se retrouver face à un jeune adolescent. Toutefois, étant donné que ce dernier a grandi sans la présence de son père (et l'assassinat de sa mère alors qu'il était bébé dans la saison 4), il n'est pas sûr qu'Harrison soit tout à fait sain d'esprit. Marchera-t-il également sur les traces meurtrières de son paternel ? Cela pourrait être une piste intéressante.

Le retour de Debra ?

La demi-sœur de Dexter a été plongée dans un état végétatif suite à une blessure grave. Dexter, ne pouvant se résoudre à la laisser ainsi, décide de la débrancher, causant sa mort. Puis, il emmène son corps à bord de son bateau afin de la déposer dans l’océan. Autant dire qu'une résurrection de Debra serait hautement improbable. Sauf que l'on sait que Dexter n'est pas un individu très équilibré, psychologiquement. Durant 8 saisons, Harry Morgan est ainsi apparu plusieurs fois auprès de lui sous forme d'hallucinations, afin de le conseiller ou le mettre en garde. Debra Morgan pourrait donc également faire sa réapparition sous cette même forme.

Enfin un final convaincant ?

Comme signifié plus haut, la fin de Dexter n'a pas convaincu grand monde. On peut même aller plus loin en signifiant que la fin la plus convaincante de la série pourrait être celle du final de la saison 4. Pour rappel, cette quatrième saison voyait Dexter confronté à son plus redoutable adversaire, le Tueur de la Trinité. Ce dernier a su mettre "le boucher de Butcher Bay" face à ses limites. Bien que Dex réussisse à en venir à bout, il finit par payer ses crimes « éthiques », en voyant la mort de sa femme, ce qui lui fera revivre son propre traumatisme d'enfance.

Ce cliffhanger incroyable signé Clyde Philips aurait pu sonner comme une conclusion amère mais terriblement efficace qui aurait marqué les esprits. Finalement, il n'en a rien été puisque le showrunner s'en est allé et a laissé la série décliner saison après saison. Son retour aux affaires pourrait donc offrir à Dexter une réelle fin qui pourrait mieux faire avaler la pilule aux téléspectateurs.

Début de réponse en 2021 avec la saison 9 de Dexter.