Dexter : des nouvelles informations sur le retour de la série

Série culte qui a décliné dans sa dernière partie, "Dexter" aura la possibilité de se racheter après une fin peu appréciée des fans. Showtime a commandé une nouvelle saison qui prolongera l'histoire de ce tueur en série très particulier. Des informations supplémentaires viennent de sortir.

Dexter : une série à la trajectoire déclinante

Encensée lors de ses débuts, en raison d'un concept franchement stimulant, la série Dexter n'aura pas eu la constance nécessaire pour satisfaire durant huit saisons. À l'origine, l'idée est brillante. Dexter Morgan (Michael C. Hall), un expert en médecine légiste pour la police, possède une double personnalité contradictoire : il est un tueur en série. Emporté par quelques soucis mentaux et l'influence de son père, il décide de s'en prendre à des criminels qui échappent à la Justice. On pourrait penser que son comportement est louable, dans le fond. Après tout, les super-héros que l'on acclame dans les comics ont un comportement assez similaire.

Dexter tue des gens et laisse derrière lui des scènes de crime... Qui sont ensuite analysées par le département dans lequel il travaille. Toute la pirouette perfide est là. Suivre un personnage qui est dans les deux camps, et ses petits stratagèmes pour faire en sorte que la vérité n'éclate pas. Autant dans la sphère professionnelle que privée.

Dexter, ça a été génial un temps, jusqu'à ce que le scénario se lance dans des bifurcations assez contestables. Le clou du spectacle aura été la dernière saison, avec Dexter qui fuit dans un autre état après avoir tué sa sœur. Nous savions qu'il avait démarré une nouvelle vie mais allait-il pouvoir s'en sortir sans payer pour tout ce qu'il a fait ? À vrai dire, quand Dexter s'est terminée, c'était presque un soulagement. Le bon souvenir que l'on avait de la série s'était détérioré considérablement avec le temps.

Une nouvelle saison (risquée) pour corriger la fin

En octobre dernier, Showtime annonçait une nouvelle fracassante : Dexter aura une neuvième saison. Celle-là personne ne l'avait vu venir. Le showrunner du début, Clyde Phillips, était de retour aux commandes et inévitablement Michael C. Hall reprenait son rôle. Le risque de décevoir est encore plus grand cette fois, car tout le monde sait que la précédente fin a été un ratage et la nouvelle voudra faire mieux. Mais si elle n'y parvient pas, les reproches risquent d'être cinglants.

Un article de The Hollywood Reporter lance quelques informations sur la saison à venir. Comme attendue, elle contiendra 10 épisodes, dont 6 seront réalisés par Marcos Siega - également à bord comme producteur exécutif. L'intrigue se passera une dizaine d'années après les événements de la saison 8, Dexter est resté éloigné de Miami en changeant d'identité. Il mène une nouvelle vie mais son passé ne va pas tarder à le rattraper. Pour Clyde Phillips, ce revival est l'occasion de "repartir de zéro" et il promet que ce qu'on va découvrir "n'aura aucune ressemblance avec la fin originale".

Rien n'est encore annoncé sur le casting qui sera impliqué. Il pourrait être question d'Angele Batista (David Zayas), le flic qui sait désormais quel est le vrai visage de son ancien ami. Leurs retrouvailles pourraient être l'un des sommets de cette saison. Il en va de même pour le fiston de Dexter, qui du coup aurait bien grandi étant donné la dizaine d'années qui se sera passée depuis la saison 8. Est-ce que la série va essayer de boucler la boucle en montrant l'enfant en train de commencer à suivre la voie empruntée par son géniteur ? Son retour impliquerait inévitablement celui d'Hannah (Yvonne Strahovski).

La prochaine salve d'épisodes sera attendue au tournant lors de la diffusion, qui est espérée à l'automne 2021.