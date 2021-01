Dexter : Michael C Hall revient sur la précédente fin

La saison 8 de "Dexter" est loin d'avoir fait l'unanimité. La série était incroyable à ses débuts puis a perdu de sa superbe avec le temps. Showtime a décidé de relancer le programme avec une ultime saison 9 qui devra, cette fois, corriger le tir. L'acteur Michael C. Hall revient sur la précédente fin et rejoint l'avis des fans.

Une nouvelle fin en préparation pour Dexter

Rappellez-vous les louanges reçues par Dexter à son lancement. Durant les quatre premières saisons, la série a été un véritable choc. Grâce à un concept et à un univers qui permettait d'aborder des problématiques complexes. Le personnage qui donne son nom à la série est un tueur ayant la malice de camoufler ses actes en travaillant dans la police. Il est dans les deux camps en même temps, ce qui lui permet d'avoir l'avantage mais aussi de s'exposer plus facilement. Même s'il décide de s'en prendre à des criminels, il n'en reste pas moins une personne commettant des actes horribles, hors du cadre de la loi. Le public a adoré suivre cet anti-héros avec des travers psychologiques. Mais la série a malheureusement vu sa qualité décliner de manière fulgurante avec les dernières saisons. Jusqu'à aboutir à un final qui a déçu les téléspectateurs.

Dexter s'enfuyait dans un autre coin des USA pour échapper à la police après la mort de sa sœur. Qu'allait-il advenir de lui ? La série ne le disait pas et nous laissait avec des questions sans réponses. En octobre 2020, Showtime a annoncé qu'une neuvième saison allait finalement voir le jour pour enfin trouver une autre fin plus satisfaisante. 10 épisodes sont prévus, avec le retour du showrunner Clyde Phillips à qui l'on doit la très bonne première partie de la série - il a ensuite cédé sa place. Michael C. Hall continuera de camper le personnage principal, pour les besoins d'une intrigue qui se déroulera une dizaine d'années après la précédente fin. Dexter aspire à changer de vie sous une autre d'identité mais son passé ne tardera pas à le rattraper.

Michael C. Hall critique aussi la fin

On espère de tout notre cœur que la nouvelle conclusion va apporter la satisfaction attendue. Michael C. Hall est confiant sur cette opportunité de réparer les erreurs faites. Il n'a d'ailleurs pas été très convaincu par la fin de la saison 8. Lors d'une interview chez The Daily Beast, il admet rejoindre l'avis des fans :

Soyons francs : les gens ont pensé que la manière dont Dexter se terminait était assez insatisfaisante. Je m'inclus dans ce groupe de personnes qui se demandent depuis le final : "qu'est-ce qui est arrivé à ce type ?". Donc je suis content de revenir.

Maintenant que tout le monde tombe d'accord sur l'échec de la saison précédente, on attend avec impatience (et crainte) de voir ce qui sera imaginé. Faire pire sera compliqué mais rien ne nous assure que l'angle idéal sera trouvé. Clyde Philips a essayé de nous rassuré en promettant que ce dénouement n'aura "aucune ressemblance" avec l'autre. Showtime n'a pas donné de date de diffusion mais doit lancer les épisodes en 2021.