Dexter saison 9 : Michael C. Hall est de retour dans le nouveau teaser

Michael C. Hall réapparaît pour la première fois en Dexter depuis l'arrêt de la série avec la saison 8. Un nouveau teaser vient d'être dévoilé et le tueur affiche une mine rayonnante. Quelque chose nous dit que son petit sourire annonce un bain de sang.

Dexter : une saison 9 inespérée

Si l'on a pu dire le plus grand bien de Dexter à son lancement et pendant quelques saisons, la série s'est achevée sur une note hautement décevante pour les fans. Pendant huit saisons, Michael C. Hall a tenu le rôle de Dexter Morgan. Un expert de la police de Miami qui cachait un terrible secret à son entourage. Tueur en série sur son temps libre, il s'en prenait aux criminels qui n'avaient pas eu la peine qu'ils méritaient. Un justicier tout particulier, qui avait l'avantage d'être des deux côtés de la loi. Mais cette situation ne pouvait pas durer et les ennuis n'ont pas tardé à commencer pour Dexter. La dernière saison nous a laissé sur un goût d'inachevé, avec une conclusion qui n'était pas du tout à la hauteur. Pour rappel, le personnage principal avait décidé de fuir dans un autre état après le décès de sa soeur.

Dexter Morgan (Michael C. Hall) - Dexter ©Showtime

Le tueur est de retour

Showtime s'est rendu compte qu'il y avait mieux à faire pour achever l'histoire de Dexter. L'année dernière, une neuvième et ultime saison a finalement été commandée. Dix nouveaux épisodes auront la lourde responsabilité de rectifier le tir, avec le retour de Clyde Phillips comme showrunner. Le scénario se déroulera 10 ans après la fuite de l'anti-héros dans l'Oregon.

C'est à cet endroit qu'on le retrouve dans le nouveau teaser diffusé par le network. Cet aperçu de trente secondes est composé d'un unique travelling arrière. Il reprend d'abord la hache et le feu qui ont été montrés dans une précédente vidéo. Puis la caméra termine dans une cabane, sur le visage de Dexter. Ce dernier s'est refait une beauté en se rasant et il paraît prêt à refaire des siennes. Si l'on en juge par le petit sourire mesquin qu'il affiche, son activité de tueur n'est pas derrière lui. Les informations sont encore peu consistantes sur le scénario. On sait néanmoins que Clancy Brown va incarner l'adversaire de Dexter et que Jamie Chung sera un animateur de podcast passionné par les crimes. Des personnages déjà connus devraient être de la partie mais rien d'officiel n'a été dévoilé.

La diffusion aura lieu à l'automne prochain, sans qu'aucune date ne soit encore annoncée.