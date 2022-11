Diane de Poitiers : Isabelle Adjani a-t-elle été retouchée numériquement ?

Diffusée en deux parties sur France 2, la mini-série Diane de Poitiers, la presque reine met en scène Isabelle Adjani dans la peau de la favorite du roi Henri II. Mise en scène par Josée Dayan, elle relate l'histoire de cette femme d'exception, qui régna dans l'ombre armée de sa beauté légendaire et de sa redoutable intelligence.

Au casting, on peut également retrouver Hugo Becker, Gérard Depardieu, JoeyStarr, Virginie Ledoyen, Jeanne Balibar ou encore Guillaume Gallienne.

Malgré d'importants moyens déployés et un casting de luxe, la mini-série a eu du mal à séduire les téléspectateurs. En effet, après la diffusion du premier épisode, les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux. L'audience a été en outre nettement moins bonne pour la diffusion de la deuxième partie (921 000 spectateurs en moins).

Parmi les critiques visant le programme, beaucoup ont ciblé le physique d'Isabelle Adjani et particulièrement son visage, étonnement lisse pour son âge (67 ans). De quoi éveiller les soupçons quant à une éventuelle retouche numérique en post-production.

Dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, l'actrice qui interprète Diane de Poitiers a tenu à répondre à ce détail. Elle confiait ainsi :

Non, il n’y a eu aucune retouche numérique sur cette série. L’image est uniquement due à la bonne lumière, aux bonnes focales... Et puis, je travaille avec la même maquilleuse, Laurence Azouvy, depuis très longtemps : elle était assistante sur « l’Été meurtrier » (1983). Sa préparatrice fabrique un fond de teint bio complètement extraordinaire, qui renvoie la lumière. La légende de Diane de Poitiers est celle d’une femme qui ne vieillit pas : on était pile dans le sujet !