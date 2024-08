La série d'Alfonso Cuarón avec Cate Blanchett s'offre un intrigant et superbe teaser

À quelques semaines de sa diffusion, la série "Disclaimer" réalisée par Alfonso Cuarón et portée par Cate Blanchett se dévoile dans un teaser intrigant et aux images superbes.

La série avec Cate Blanchett se dévoile

Attendue sur Apple TV+ le 11 octobre 2024, la série Disclaimer s'annonce comme un événement. Tout d'abord, parce qu'elle signe le retour du prestigieux cinéaste mexicain Alfonso Cuarón, qui n'avait plus rien réalisé depuis Roma en 2018. Étant donné les compétences du réalisateur de Les Fils de l'homme et Gravity, c'est déjà une raison suffisante pour s'intéresser à Disclaimer. Ensuite, parce que cette série est portée par une des plus grandes actrices de sa génération : Cate Blanchett. Et enfin, parce qu'un teaser vient d'être dévoilé (vidéo en tête d'article) et que ces premières images sont déjà très engageantes.

Disclaimer ©Apple TV+

Quand un intrigant roman apparaît au chevet d’une célèbre journaliste et présentatrice qui a construit sa carrière sur la révélation des transgressions, celle-ci réalise avec horreur qu’elle est un des personnages clés d’une histoire depuis longtemps enterrée, celle qui expose son plus sombre secret...

Du mystère et du danger

Sur ces quelques images aussi belles qu'inquiétantes, une voix-off sentencieuse met en garde sur le pouvoir des mots et des récits. Ce pouvoir qui peut à la fois rapprocher de la vérité comme la tordre et se révéler un terrible outil de manipulation... On en saura pas beaucoup plus dans ce teaser au sujet de l'intrigue détaillée de Disclaimer.

Il apparaît cependant que la série montrera aussi bien le présent que le passé de Catherine Ravenscroft, le personnage incarné par Cate Blanchett. Plus jeune, son personnage est incarné par Leila George. Le casting de la série est prestigieux, puisqu'on y compte notamment Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, HoYeon Jung et Kodi Smit-McPhee.