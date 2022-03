Disclaimer : une star de Squid Game chez Alfonso Cuarón

Pour la série "Disclaimer", Alfonso Cuarón dirigera une des révélations de "Squid Game". La comédienne coréenne fera face à Cate Blanchett dans ce show prévu sur Apple TV.

Le succès de Squid Game

Squid Game a été le gros carton de Netflix l'année dernière. La série coréenne est devenue rapidement culte, un peu à la manière de La Casa de papel. Grâce à ça, la plateforme a un peu plus mis en lumière les productions coréennes qui regorgent de petites pépites. Cela a également aidé à booster la célébrité de certains des interprètes, à commencer par la mannequin Jung Ho-yeon qui a débuté sa carrière d'actrice avec Squid Game. Une première expérience plus que convaincante puisqu'elle a ainsi remporté le SAG Awards 2022 de la Meilleure actrice dans une série dramatique. Et comme on pouvait s'y attendre, les propositions n'ont pas tardé à tomber pour la comédienne.

Jung Ho-yeon face à Cate Blanchett

On apprend en effet par TV Line que Jung Ho-yeon sera au casting de la série Disclaimer prévue sur Apple TV+. Un programme qui fait envie puisqu'il s'agit d'une série créée et dirigée par Alfonso Cuarón. Le même qui réalisa probablement le meilleur opus d'Harry Potter (Le Prisonnier d'Azkaban), ainsi que Les Fils de l'homme (2006), Gravity (2013) et le multi-oscarisé Roma (2018). Et si ça ne suffisait pas, l'actrice coréenne fera en plus face à Cate Blanchett, également au casting de la série.

Les Fils de l'homme ©Universal Pictures

Dans Disclaimer, la comédienne australo-américaine tiendra le premier rôle, celui de Catherine Ravenscroft une journaliste de télévision à succès qui s'est fait sa réputation en révélant les transgressions de grandes institutions. Elle va découvrir qu'elle est au centre d'un roman sur "une histoire qu'elle espérait être oubliée depuis longtemps". Un sombre secret qui pourrait bouleverser sa vie. Jung Ho-yeon tiendra de son côté le rôle d'une jeune femme ambitieuse qui estime que travailler avec Catherine Ravenscroft serait une grande chance pour elle.

On n'en sait pas plus sur son rôle, ni sur une éventuelle date de diffusion.