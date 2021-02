Disney+ annonce des séries françaises dont une sur le rappeur Soprano

Disney+ a annoncé le mardi 16 février que de nombreuses productions originales européennes allaient remplir très prochainement le catalogue de Disney+, et Star. Des séries prometteuses se préparent...

Disney à la conquête de l'Europe

Depuis un an maintenant, la plateforme Disney+ est disponible dans plusieurs pays européens. Pour accroître son développement au sein du Vieux Continent, Walt Disney a donc choisi de s'associer à plusieurs productions venues de France, d'Allemagne, d'Italie ou bien des Pays-Bas.

Une pratique qui rappelle d'ailleurs une autre plateforme : Netflix. En effet, ces dernières années, le géant américain du streaming a souvent misé sur des productions européennes. Cette stratégie s'est avérée payante avec des séries plébiscitées par les abonnés telles que La Casa De Papel, Dark ou bien plus récemment Lupin. Par conséquent, Disney+ compte bien s'inspirer de cette approche et connaître le même succès. Diego Londono, vice-président exécutif de Disney dans la zone EMEA, annonce d'ailleurs la couleur :

Notre stratégie de développement de contenus témoigne de notre volonté de produire des œuvres originales adaptées aux spécificités locales, avec l’ambition de séduire les spectateurs du monde entier. L’expertise de Disney dans les contenus prestigieux pour le petit écran, et sa relation privilégiée avec les plus grands artistes devant et derrière la caméra, garantira l’attractivité de l’offre de divertissement proposée par Disney+ en Europe.

Quatre séries françaises, dont une sur Soprano

Dans le communiqué annonçant la nouvelle, Liam Keenan, vice-président de Disney dans la zone EMEA, rajoute :

Nos 10 premiers projets sont le reflet de notre stratégie de production européenne. Comme à notre habitude, nous travaillons avec des créateurs de premier plan et de nouveaux talents remarquables, car Disney ne veut proposer que des histoires exceptionnelles.

En plus de nombreuses productions Marvel, Star Wars et Pixar très attendues prochainement sur Disney+ et Star, on devrait donc également découvrir des séries 100% européennes. Parmi ces dix programmes, quatre seront issus de l'Hexagone.

Ainsi, on aura droit à Oussekine, une mini-série de quatre épisodes qui se penchera sur les terribles événements du 5 décembre 1986 qui ont conduit à la mort du jeune étudiant. En effet, ce drame fait encore partie des évènements qui ont eu un impact lourd sur la société française. C'est d'ailleurs la première fois que cette histoire est portée sur écran. À noter que la série est développée par Antoine Chevrollier qui a réalisé plusieurs épisodes des séries Baron Noir et Le Bureau des Légendes. La série sera disponible sur Star.

Malik Oussekine

Parallèles, quant à elle, suivra quatre adolescents qui se retrouveront propulsés dans des dimensions parallèles. Ils vont alors tout faire pour comprendre ce qui s’est passé et tenter de revenir en arrière. Elle sera composée de six épisodes. Quoc Dang Tran, scénariste dernièrement sur Marianne, est le créateur de la série. La série sera disponible sur Disney+.

Comédie composée de huit épisodes et prochainement disponible sur Disney+, Week-end Family nous racontera les péripéties d'une famille recomposée : un père, ses ex, ses filles… Et sa nouvelle copine. La série est créée par Baptiste Filleul.

Enfin, sur Star, une série doc de six épisodes nommée Soprano, à la vie, à la mort, racontera comment le célèbre rappeur marseillais est devenu la star que tout le monde connaît aujourd’hui.

Dés séries venues d'Italie et d'Allemagne

En plus de la France, il faudra compter avec l'Italie pour offrir des séries de choix. En effet, d'une part, nous aurons The Good Mother, série en six épisodes, qui verra une jeune procureure fraîchement nommée face à l'une des plus dangereuses mafias du pays. De l'autre, nous aurons Boris, comédie de quatorze épisodes qui nous fera entrer dans les coulisses d'une série médicale à petit budget. Enfin, Ignorants Angels racontera l'histoire d'une veuve qui apprendra que son défunt mari entretenait une liaison homosexuelle. D’abord dévastée par la nouvelle, elle se liera d'amitié avec son amant.

L'Allemagne ne sera pas en reste avec Sam - The Saxon qui retracera durant six épisodes l'histoire vraie de Samuel Meffire qui fut le premier policier noir d’Allemagne de l’Est.

Quant aux Pays-Bas, on aura d'un côté Sultan Star, qui retrace l'histoire d'une veuve qui succède à son époux afin de diriger une organisation criminelle. Et de l'autre un documentaire sportif qui plongera durant six épisodes dans les coulisses de l'un des clubs les plus populaires du pays : le Feyenoord Rotterdam.

Ces six programmes seront tous disponibles sur Star.