Disney+ Day : tout ce qu'il fallait retenir de l'événement

Après l'Investor Day qui avait tant fait parler, la firme aux grandes oreilles a inauguré un nouvel événement avec le Disney+ Day qui était consacré uniquement aux sorties sur le petit écran. Marvel, Star Wars ou encore Pixar, on fait le point sur tout ce qu'il fallait retenir.

Que nous réserve Disney+ dans les mois à venir ?

Durant la première quinzaine de décembre 2020, Disney avait frappé un grand coup avec une flopée d'annonces lors de l'Investor Day. On se souvient des nombreux titres Marvel annoncés ainsi que de tout ce qui tournait autour de Star Wars. En 2021, le géant d'Hollywood a décidé d'organiser le Disney+ Day pour communiquer sur le futur de sa plateforme. Tout le monde a conscience qu'une guerre intense a lieu sur le petit écran et le service n'a pas mis longtemps pour s'imposer comme un incontournable du paysage. Il faut dire qu'avec les licences sous contrôle, il y a de quoi donner envie au public de s'offrir un abonnement. On attendait de ce Disney+ Day des annonces de taille en ce qui concerne les super-héros et Stars Wars. Que fallait-il retenir de l'événement ? On fait le point sur toutes les annonces qui valaient le détour.

Disney mise sur ses titres populaires

On connaît la politique de Disney avec ses franchises et ses succès. Le petit écran n'est pas du tout un terrain pour mener des expériences et le studio préfère miser sur des univers qui ont fait leur preuve. C'est effectivement toujours le cas, à en juger par les titres dévoilés : la série Baymax! tirée des Nouveaux héros, un film sur les rangers Tic et Tac, un nouvel épisode de L'Âge de glace, la suite de Il était une fois, une nouvelle version de Treize à la douzaine, une série tirée de Zootopie, une autre qui prolongera la trilogie Cars et une adaptation en série des Chroniques de Spiderwick. De plus, on a également eu des nouvelles du show Willow et d'Hocus Pocus 2. Puisqu'il faut bien une touche d'originalité, on note la présence de Week-end Family une création originale française portée par Éric Judor.

Trop peu de Star Wars

Des rumeurs insistantes clamaient qu'une bande-annonce de la série Obi-Wan Kenobi allait faire l'événement durant le Disney+ Day. À notre grand regret, nous n'avons eu qu'un petit aperçu des coulisses, avec quelques concept arts à se mettre sous la dent. La déception a été intense en ce qui concerne Star Wars car nous n'avons rien eu de significatif à picorer. Ni un aperçu d'Andor ni même une annonce un tant soit peu significative.

Quoi de neuf chez Marvel ?

Bien conscient que le chapitre Marvel était le plus attendu de l'événement, c'est en guise de bouquet final qu'il a été proposé. Au rayon des annonces, la déception est également de mise puisque rien de très attractif n'a été révélé. Outre le florilège de logos auquel on a eu le droit, on a pu apprendre qu'une série Echo était effectivement en préparation, tout comme la confirmation qu'un show dédié à Agatha Harkness était prévu. Rien de très surprenant, ces deux séries étaient déjà connues grâce au travail de la presse américaine. On a également pu voir des logos des titres connus et il y a eu quelques annonces potables en ce qui concerne l'animation. La plus notable est sans conteste celle qui concerne X-Men '97, suite au programme culte lancé dans les années 90. Il faudra cependant attendre 2023 pour la découvrir.

La sympathique What If...? a obtenu sa saison 2 et Spider-Man passera une tête sur petit écran avec Freshman Year, une série animée qui se déroulera avant les films avec Tom Holland. On n'en sait guère plus pour le moment mais il faudra surveiller ce préquel avec attention.

Pour ceux qui attendaient davantage de concret, Marvel a proposé des images de certaines séries en live. On a pu poser les yeux sur des teasers de She-Hulk, Moon Knight et Ms Marvel. À choisir entre ces trois, on retiendra le deuxième de cette liste, qui a attiré notre attention avec son ambiance sombre.

Enfin, pour finir, une première image de Secret Invasion a été dévoilée. On peut y voir dessus Nick Fury sans son cache-oeil. Ça ne nous avance pas plus sur le contenu de la série - qui ne pourra pas restituer toute la grandeur des comics - mais Samuel L. Jackson transpire la classe !