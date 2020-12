Disney modifie le générique de Black Panther en hommage à Chadwick Boseman

En août dernier, le monde du cinéma a été secoué par le décès soudain de Chadwick Boseman, l'interprète de Black Panther dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Pour lui rendre hommage, Disney a changé le générique du film de Ryan Coogler sur Disney+.

Black Panther : un énorme succès

En 2018, le cinéaste Ryan Coogler a frappé un grand coup dans le MCU. Il a été choisi pour mettre en scène Black Panther, un énorme succès populaire. C'était la deuxième fois que Chadwick Boseman apparaissait dans la peau de T'Challa, le roi du Wakanda, également connu sous le nom du justicier Black Panther. Le reste du casting proposait Michael B Jordan, Lupita Nyong'o, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Andy Serkis ou encore Forest Whitaker. Une distribution impressionnante pour ce premier film du MCU entièrement centré sur une minorité raciale.

Black Panther ©Marvel Studios

Le film a rencontré un énorme succès auprès du public avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes au box-office. Côté presse, le long-métrage a reçu des critiques majoritairement positives et a été nommé à 7 reprises aux Oscars. Le film de Ryan Coogler a remporté les statuettes des Meilleurs décors, des Meilleurs costumes et de la Meilleure musique. Bref, un classique instantané pour le MCU.

Hommage à Chadwick Boseman

En août dernier, Chadwick Boseman s'est éteint à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer du colon. Un décès soudain, et inattendu puisque l'acteur a caché sa condition à ses collègues. Il y a quelques jours, il aurait eu 44 ans. Pour rendre hommage à cette figure emblématique du MCU, Disney a décidé de modifier le générique de début de Black Panther. Un hommage appuyé au regretté comédien, initié par les pontes de Disney. Dorénavant, le générique de Black Panther est totalement différent sur Disney+.

De la même manière que Captain Marvel s'était prêté à cet exercice pour témoigner ses respects à Stan Lee peu de temps après son décès, le générique de Black Panther se concentre uniquement sur Chadwick Boseman. Un hommage agréable à retrouver dès à présent sur Disney +. Sinon, voici le générique en question ci-dessous :