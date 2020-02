Disney + : plus de 28 millions d’abonnés en trois mois

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Après trois mois d’existence, la plateforme Disney+, vendue comme la principale concurrente de Netflix, peut déjà se reposer sur un beau petit paquet d’abonnés. Alors qu’elle n’est même pas disponible partout dans le monde, c’est en masse qu’est venu le public.

Son lancement le 12 novembre dernier était surveillé par toute l’industrie, parce que Disney+ a la carrure d’un nouveau mastodonte à affronter au centre d’un marché en pleine évolution. Si on entend, depuis, beaucoup parler de la plateforme dans les médias, rappelons qu’une majeure partie du monde n’y a pas encore accès. Seuls les USA, le Canada, les Pays-Bas, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Puerto Rico sont les pays qui peuvent en profiter. Ce qui laisse beaucoup de monde sur le carreau dans l’immédiat mais on nous promet que les choses vont changer en 2020. Pour la France, c’est prochainement, le 24 mars, que le service sera accessible.

Après trois mois, quel bilan pour Disney+ ?

Cette inégalité n’empêche pas d’avoir des premiers résultats très satisfaisants ! Deux jours après son lancement, Disney annonçait que c’était pas moins de 10 millions d’abonnés qui étaient déjà à bord. Les prévisions de l’époque permettaient d’espérer que 8 de plus allaient s’ajouter à ce premier total à la fin de 2019. Nous voilà maintenant début février et Bob Iger, le boss de Disney, vient d’annoncer durant une réunion avec les investisseurs que Disney+ avait 28.6 millions d’abonnés à la date du 3 février. On peut dire que les prévisions sont largement atteintes et que la croissance de la plateforme se porte très bien. Pourtant, depuis The Mandalorian, on n’a pas pu avoir de nouveaux programmes particulièrement forts mais, même sans ça, les abonnés sortent leur carte pour dépenser 7 dollars par mois. Un tarif inférieur à celui de l’autre monstre du secteur, Netflix.

Pour situer les deux plateformes, Netflix peut compter sur 167 millions d’abonnés dans le monde (dont 68 millions uniquement aux USA et au Canada). Mais l’ancienneté et le catalogue ne sont pas les mêmes. Disney+ va encore plus monter en gamme dans les prochains mois, puis dans les prochaines années, avec l’apparition des séries Marvel et de tout ce qui va se développer par rapport aux titres détenus dans le catalogue. Rien que l’arrivée de Disney+ dans une large partie du globe va faire augmenter leur total d’abonnés. Ces débuts sont forcément prometteurs mais il faudra revenir dessus dans environ une année au minimum pour voir comment l’évolution s’est faite.

Pour espérer maintenir ses abonnés actifs et qu’ils ne se désinscrivent pas, Disney peut avoir confiance en son catalogue d’anciens titres. Les dirigeants s’appuient aussi sur un mode de diffusion hebdomadaire, pour ne pas agir comme Netflix qui délivre ses saisons en one-shot. Cette cadence plus espacée permet sur la longueur de maintenir le public sous abonnement.