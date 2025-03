Dispo sur Netflix : la nouvelle série adaptée d’Harlan Coben est déjà là

Netflix poursuit son cycle d’adaptations de livres d’Harlan Coben avec Juste un regard. Cette fois, la nouvelle série basée sur un roman du célèbre auteur nous vient de Pologne.

Harlan Coben encore à l’honneur sur Netflix avec Juste un regard

La collaboration entre Netflix et Harlan Coben est toujours aussi fructueuse. Après le triomphe de Double piège l’année dernière, la plateforme a dévoilé en début d’année Tu me manques, qui a à son tour fait un carton. Ce mercredi 5 mars, le géant du streaming remet déjà le couvert avec Juste un regard.

Publié en 2004, Juste un regard a déjà eu droit à une adaptation en langue française. Portée par Virginie Ledoyen et présentée sous la forme d’une mini-série en six épisodes, elle avait été dévoilée en 2017. Cette fois, la nouvelle adaptation disponible sur Netflix nous vient de la Pologne. Elle suit donc Dans les bois et Sans un mot, deux autres séries polonaises basées sur les romans de l’auteur américain sorties sur Netflix en 2020 puis 2022.

Une femme à la recherche de la vérité sur son mari

Juste un regard s’intéresse à Greta, une créatrice de bijoux heureuse dans sa vie. Un jour, son monde s’écroule lorsqu’elle tombe sur une vielle photographie. Car celle-ci montre son mari Jacek accompagné de personnes qu’elle ne connait pas, dont une femme au visage barré d’une croix rouge. Lorsque Greta interroge Jacek sur ce cliché, ce dernier affirme qu’il ne s’agit pas de lui sur la photo. Peu de temps après, il disparaît subitement.

Les questions se bousculent alors dans la tête de Greta. Cette dernière s’interroge sur l’identité de la femme sur la photo, la raison du mensonge de son mari et celle de sa disparition. Déterminée à découvrir la vérité, elle se lance dans une enquête. Mais elle ne se doute pas qu’elle va déterrer des secrets dangereux pour elle et sa famille.

Trois autres adaptations déjà prévues

Juste un regard est loin d’être la dernière collaboration entre Harlan Coben et Netflix. Pour rappel, on sait d’ores-et-déjà que la plateforme nous proposera trois autres séries adaptées des romans de l’auteur. La première sera une adaptation argentine de Faute de preuves, qui a donc été tournée en langue espagnole. Il ne faudra pas patienter trop longtemps pour pouvoir la découvrir. Car elle sortira le 26 mars prochain.

Plus tard, deux autres séries – cette fois-ci tournées en langue anglaise – basées sur des romans de Harlan Coben seront dévoilées. Il s’agira de Sur tes traces et Ne t’enfuis plus. Au contraire de Faute de preuves, elles n’ont pas encore de date de sortie.