Dix Pour Cent : on en sait plus sur la suite de la série !

L'Agence ASK n'a finalement pas totalement mis la clé sous la porte ! Les agents de "Dix Pour Cent" feront bientôt leur grand retour dans un unitaire de 90 minutes, avant une potentielle saison 5. Découvrez les premiers détails de ce projet.

Dix Pour Cent : la face cachée du cinéma

Arrivée sur les écrans de télévision en octobre 2015, la série Dix Pour Cent a offert un éclairage inédit sur les agents d'acteurs. Figures de l'ombre mais indispensables dans la carrière des stars de cinéma, ces derniers oeuvrent pour la réussite des secondes. Dans la série, ils sont campés par Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, ou encore Fanny Sidney. Ils travaillaient tous dans l'agence parisienne fictive ASK.

Dix Pour Cent © France Télévisions

Diffusée de 2015 à 2020 sur France 2, Dix Pour Cent compte cinq saisons qui ont vu défiler les plus grandes stars françaises. On se souvient notamment de Cécile de France, Isabelle Adjani, Jean Dujardin, ou encore Isabelle Huppert. Mais à partir de la saison 3, les véritables stars à l'écran sont devenues les agents. Et leurs histoires personnelles ont pris le dessus sur leurs relations de travail avec leurs clients.

L'agence ASK a fermé ses portes au terme d'une quatrième saison riche en trahisons et coups-bas. À la fin du dernier épisode, les agents discutaient de la possible suite de leur carrière. Ainsi, on apprenait que Camille allait monter sa propre agence avec Mathias et Arlette. Andréa de son côté décidait de consacrer plus de temps à sa famille.

La suite arrive bientôt !

La série est devenue très populaire en France, mais s'est également très bien exportée à l'étranger. Des remakes sont d'ailleurs en cours de développement dans plusieurs pays. Face à ce succès, France 2 a décidé d'offrir une suite à Dix Pour Cent. Elle prendra tout d'abord la forme d'un unitaire (un téléfilm) qui sera diffusé prochainement sur la chaîne. Il pourrait ensuite y avoir une cinquième saison.

On apprend par l'intermédiaire de Variety que l'unitaire de 90 minutes s'intéressera à la nouvelle vie d'Andréa :

Ça débutera avec Andrea à New York, avant de revenir en France. On donnera un point de vue américain sur les tournages en France, et ça promet d'être haut en couleur.

On se souvient qu'à la fin de la saison 3, Andrea avait reçu une proposition d'emploi dans une agence new-yorkaise. Une offre qui n'avait pas abouti, mais qui est peut-être le point de départ de cette nouvelle aventure.