Dix pour Cent : un film et une saison 5 ?

Dix pour Cent, 100% terminé ? La série de France 2 pourrait finalement revenir si l'on en croit les récentes déclarations de Dominique Besnehard.

Dix pour Cent : une des meilleures séries françaises

Sous l'impulsion de Dominique Besnehard, Fanny Herrero et Cédric Klapisch, la série Dix pour Cent a débarqué sur les écrans français en octobre 2015, sur France 2, avec un concept des plus originaux : pour la première fois, le public allait découvrir le quotidien des agents de stars.

La série, largement inspirée de l'expérience d'agent de Dominique Besnehard, nous entraîne au coeur de l'agence ASK, nichée en plein coeur de Paris, dans laquelle nous faisons la connaissance de ses agents hauts en couleur : Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette et leurs assistants, Hervé, Noémie et Camille.

À eux sept, ils gèrent la carrière des plus grands talents du cinéma français et la série se démarque en convoquant à chaque épisode une ou plusieurs personnalités du septième art. Ainsi, en quatre saisons, les murs de l'agence ont vu défiler, entre autres, Isabelle Huppert, Jean Dujardin, Monica Bellucci, Isabelle Adjani ou encore Juliette Binoche. La dernière saison, diffusée cette année, a mis la barre encore plus haut en invitant une star internationale : Sigourney Weaver, qui s'en est donné à coeur joie du haut de ses 71 ans, et en grande partie dans la langue de Molière.

Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, l'agence ASK a tiré le rideau au terme d'une saison 4 plus dramatique que les précédentes, avec une fin douce-amère, qui signait l'arrêt de mort de l'agence, et le départ de ses agents. Mais ça n'est peut-être pas vraiment terminé.

Dix pour Cent : Dominique Besnehard annonce la suite

On le sait, dans le milieu des séries, rien n'est jamais complètement terminé. Même si le dernier épisode de Dix pour Cent ressemblait bien à une fin définitive, Dominique Besnehard a confié sur le plateau de 6 à la maison, que l'équipe travaillait sur plusieurs projets :

Il faut qu'on réfléchisse bien mais on a l'idée de peut-être faire un unitaire, ce qu'on appelle un 90 minutes, le temps de se ressourcer, de réécrire (...) et ensuite de continuer leurs histoires.

Comme pour Fais pas ci, fais pas ça (dont l'épisode spécial Noël devrait rapidement débarquer sur nos écrans), un épisode spécial unitaire de 90 minutes pour Dix pour Cent est actuellement à l'étude, avant de retrouver, peut-être, les agents dans une saison 5.

Si le dernier épisode de la saison 4 semblait effectivement signer la fin des aventures chez ASK, les pistes restent ouvertes pour le futur des agents. Ainsi, on apprenait par exemple que Camille avait pour projet de monter son agence de jeunes talents, en compagnie d'Arlette et Mathias (l'agence "CAM"), qu'Hervé se lançait dans une carrière d'acteur, et que Noémie embrassait une carrière de productrice.

Qu'on se rassure donc, Dix pour Cent reviendra bientôt sur nos écrans, d'une manière ou d'une autre. Et si l'on en croit les propos de Stéfi Celma (Sofia) sur le plateau, les comédiens n'attendent que ça.