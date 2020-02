DMZ (HBO Max) : Ava DuVernay partage un premier aperçu de la série

Vous avez aimé ? Partagez :

La réalisatrice Ava DuVernay vient de dévoiler une première photo de la nouvelle série qu’elle réalise pour HBO Max. Prévue pour cette année, « DMZ » n’a pas encore de date de sortie.

La cinéaste Ava DuVernay, connue pour ses œuvres politiques et nommée aux Oscars dans la catégorie meilleur film documentaire en 2017 pour Le 13e, a décidé de se plonger dans l’univers des comics pour son prochain projet. Elle adaptera DMZ, une série de comics créée par Riccardo Burchielli et Brian Wood et publiée par DC de 2005 à 2012 aux États-Unis. Celle-ci est une œuvre d’anticipation, qui contient également des messages aux résonances politiques.

L’intrigue se déroule dans un futur proche, et se concentre sur la ville de New York, dans un contexte de guerre civile entre les États-Unis d’Amérique et les États Libres. Selon l’auteur des comics, à l’origine de la seconde guerre civile américaine après la guerre de Sécession entre les Unionistes et les Confédérés, des citoyens du centre du pays se sont rebellés contre les incessantes politiques de guerre préventive du gouvernement. Si le héros de la série ne sera pas le même personnage que celui présenté dans les comics, ce contexte de guerre civile devrait bien y être dépeint.

Un projet de longue date qui avance enfin

Annoncé depuis longtemps, le projet d’adaptation en série a été plusieurs fois repoussé. Mais il avance enfin, puisque le tournage a maintenant commencé. DuVernay en a dévoilé une première photo sur Twitter. On y voit une partie du visage d’une jeune fille. On peut distinguer la tristesse de la fillette dans ses yeux. Ce bref aperçu donne le ton, et étant donné le synopsis des comics dont elle est tirée, la série devrait offrir une atmosphère sombre.

Au niveau du casting, Rosario Dawson a signé pour interpréter le personnage principal, qui sera donc différent de celui des comics. Il s’agira cette fois d’une médecin du nom d’Alma, qui s’emploie à sauver des vies tout en essayant de retrouver son fils disparu. Dans un contexte apocalyptique, au milieu du no man’s land de la zone démilitarisée, elle devient alors la seule source d’espoir des habitants.

Benjamin Bratt interprétera quant à lui Parco Delgado, le leader d’un puissant gang de la DMZ, qui ambitionne de diriger la zone. Freddy Miyares, qui était déjà à l’affiche du dernier projet de la cinéaste, Dans leur regard, incarnera Skel, l’un des tueurs à son service.

Alors que le lancement du service de streaming de WarnerMedia est prévu pour le mois de mai aux États-Unis, aucune date de sortie n’a pour le moment été communiquée pour la série réalisée par DuVernay.