DMZ : nouvelles photos pour la série HBO d'Ava DuVernay avec Rosario Dawson

L'adaptation de "DMZ" en série a été confirmée par HBO Max. Il s'agira d'une mini-série de quatre épisodes. Ava DuVernay, qui doit réaliser, a partagé de nouvelles photos des coulisses du show à venir.

DMZ, des comics au petit écran

DMZ est un comic créé par Riccardo Burchielli et Brian Wood et publié chez DC entre 2005 à 2012. L'histoire se déroule dans un futur proche, à New York, en pleine guerre civile entre les États-Unis d'Amérique et les États Libres, qui regroupent le New Jersey et ses alentours. La ville de Manhattan est quant à elle une zone démilitarisée (DMZ). Un lieu pauvre où ne résident plus que quelques centaines de milliers d'habitants. On suit alors Matthew Roth, un photographe qui rentre dans la zone avec des journalistes. Après une attaque, il sera le seul à pouvoir témoigner de l'enfer de Manhattan.

Depuis plus d'un an on entend parler d'un projet d'adaptation en série par HBO. Finalement le show a reçu le feu vert de HBO Max pour une unique saison en quatre épisodes. Il s'agira donc d'une mini-série comme l'a annoncé le compte Twitter de DC Comics :

Nouvelles images pour DMZ

Créée par Roberto Patino, la série sera réalisée par Ava DuVernay. La cinéaste a connu un gros échec au cinéma avec Un raccourci dans le temps mais a pu rebondir sur Netflix avec la série Dans leur regard. Elle continue donc sur le petit écran avec DMZ. Forcément ravie que la série soit confirmée, la réalisatrice en a profité pour partager, sur Twitter toujours, quelques clichés, dont une image qu'elle avait déjà montrée.

On peut reconnaître sur ces photos Rosario Dawson qui interprétera la médecin Alma Ortega et héroïne du show. Car oui, la série DMZ offrira un récit un peu différent des comics. Si l'univers sera similaire, la série suivra Alma, décidée à retrouver son fils qu'elle avait perdu lors de l'évacuation de New York. Dans la zone dématérialisée on trouvera également Parco Delgado joué par Benjamin Bratt, qu'on voit aux côtés de l'actrice sur la première image. Dans la série, Parco sera un chef de gang particulièrement puissant et qui fera forcément face à Alma.

Au-delà de l'histoire, ces images sont plutôt encourageantes. Reste à voir ce que cela donnera au final. Pour cela, il faudra patienter plusieurs mois. La série n'a pas de date de diffusion mais doit débarquer sur HBO Max en 2021. En France, on ne sait pas encore qui diffusera DMZ.