Dolph Lundgren rejoint l'univers The Witcher sur Netflix

Après "Le cauchemar du loup" et "L’héritage du sang", Netflix prépare vraisemblablement un nouveau spin-off de "The Witcher". Dolph Lundgren y sera au casting.

L’univers de The Witcher va continuer de s’agrandir

Après une première saison lancée en 2019 et une deuxième en 2021, The Witcher prépare son retour. Le troisième chapitre sera dévoilé dans quelques semaines sur Netflix. Dans celui-ci, Geralt tentera de cacher Ciri des monarques, mages et autres bêtes du Continent lancés à sa poursuite. Yennefer, chargée de l’entrainement magique de la jeune femme, les mènera jusqu’à la forteresse d’Aretuza. Le trio va alors faire face à différentes menaces.

Pour rappel, une quatrième saison de The Witcher a d’ores-et-déjà été annoncée, même si de nombreux fans ont exprimé leur colère en apprenant qu’Henry Cavill n’y prendrait pas part. L’acteur sera remplacé par Liam Hemsworth dans le rôle-titre. En tout cas, deux spin-offs de la série principale ont aussi déjà été lancés. D’abord celui en animation, Le cauchemar du Loup, en 2021. Puis, L’héritage du sang l’année dernière. Et il semblerait qu’un autre projet situé dans le même univers soit en préparation.

Dolph Lundgren au casting d’un mystérieux projet ?

Dolph Lundgren a récemment donné une interview à Aftonbladet. Et il a révélé au journal suédois qu’il se trouvait actuellement en Afrique du Sud afin d’y tourner un nouveau spin-off de The Witcher. Ce projet demeure toutefois mystérieux à l’heure actuelle, car Netflix n’a pour le moment rien annoncé sur le sujet.

Mais Redanian Intelligence croit savoir que ce nouveau spin-off sera centré sur la bande des Rats, à laquelle appartenait Ciri par le passé. Le même média avance que Lundgren y jouera Leo Bonhart, un chasseur de primes lancé à la poursuite de la bande.

En tout cas, les fans de The Witcher pourront bientôt voir Henry Cavill endosser pour la dernière fois le rôle du sorcereur Geralt. Le troisième chapitre de la série principale débarquera en deux parties sur Netflix. Les épisodes 1 à 5 seront mis en ligne le 29 juin prochain. Puis, les épisodes 6 à 8 arriveront sur la plateforme le 27 juillet.