Doom Patrol saison 2 : qui est le méchant Dr Tyme ?

Découvrez-en un peu plus sur le nouveau méchant de "Doom Patrol". La saison 2 de la série de super-héros DC sera disponible aux Etats-Unis sur HBO Max le 25 juin.

Le retour de Doom Patrol

Sortie en 2019 sur la plateforme de vidéo à la demande DC Universe, la première saison de Doom Patrol a su convaincre dès sa sortie. Pour rappel, la série de super-héros raconte l’histoire d’un groupe de personnes qui ont acquis des capacités hors-normes à la suite d’accidents. Mis à l’écart de la société, ils sont alors accueillis par un scientifique aux méthodes peu conventionnelles. Ils vont devoir apprendre à vivre avec leurs différences mais toujours en étant cachés du monde.

Au casting de cette excellente série, on retrouve Diane Guerrero, April Bowlby, Alan Tudyk, Matt Bomer ou encore Timothy Dalton entres autres.

La Doom Patrol s’apprête à faire face à un nouveau méchant

Comme le relaie le site CBR, des nouvelles photos de la saison 2 sont disponibles. On voit sur celles-ci qu’un nouveau méchant fera son apparition dans un épisode intitulé “Tyme Patrol”. La Doom Patrol a dû faire face à des méchants assez étranges dans la première saison. Pourtant, ce nouvel antagoniste, Dr Jonathan Tyme, semble être le méchant le plus curieux que nos héros aient à affronter. Sur ces photos, celui-ci est habillé en tenue disco, une horloge sur le visage et dansant sur une piste de danse.

Voici le synopsis de l’épisode :

Cliff, Jane, et Rita sont à la poursuite de Dr. Tyme (Brandon Perea) et de sa pierre capable de changer le cours du temps. Ceux-ci sont hésitants à l’idée d’aider Niles et sa fille Dorothy. Et au sein d'un groupe de soutien, Vic rencontre Roni (Karen Obilom), une miliaire au caractère bien trempé qui remet en question ses convictions. Quant à Larry, il se retrouve face à face avec son passé pendant des funérailles.

Dr Tyme vs la Doom Patrol

Dr Tyme fait son apparition dans les comics en 1964. Celui-ci est un rival de la Doom Patrol depuis très longtemps et utilise ses pouvoirs pour des petits vols. Au vu de ces photos, l’arrivée de ce personnage donnera un épisode haut en couleur. La saison 1 de Doom Patrol était pleine de points forts. L’un d’entre eux était la capacité des scénaristes à écrire des personnages loufoques tout en ayant une histoire qui tienne la route. Espérons qu'on retrouvera ce même rythme.

La saison 2 de Doom Patrol débutera aux Etats-Unis le 25 juin sur HBO Max. La saison 1 est disponible en DVD.