Doom Patrol saison 2 : un nouveau trailer encore plus fou

"Doom Patrol", la série super-héroïque de DC Universe, reviendra le 25 juin au Etats-Unis avec une saison 2 très attendue et diffusée en même temps sur HBO Max. Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne.

C'est quoi Doom Patrol ?

Doom Patrol, tirée des comics DC, a été lancée en 2019 aux Etats-Unis sur DC Universe. Il s'agit de la seconde création super-héroïque de la plateforme après Titans Avant de lancer la série, les protagonistes principaux avaient été introduits dans Titans le temps d'un épisode. Dans Doom Patrol, on suit donc des super-héros un peu particuliers. Negative Man, Crazy Jane et Elasti-Women vivent dans un manoir avec le Dr Niles Caulder. Tous ont des pouvoirs bien particuliers avec lesquels ils peinent à s'accorder. Raisons pour laquelle chacun vit dans son coin. Mais leur quotidien va être bouleversé avec l'arrivée de Robotman, peu de temps avant que Mr Nobody, l'ennemi juré de Niles, n'enlève ce dernier. L'équipe de super-bras-cassés, aidée par Cyborg, va donc devoir s'entendre et chacun devra assumer ses pouvoir pour parvenir à sauver Niles.

La saison 2 de Doom Patrol se dévoile avec une nouvelle bande-annonce

La première saison de Doom Patrol avait été une réussite. La série joue sur son humour méta, sur une certaine auto-dérision du genre super-héroïque, mais met surtout en scène des personnages attachants car profondément humains. La saison 2 était donc très attendue. Et après une première bande-annonce déjà efficace, voilà qu'une seconde encore plus dingue a été mise en ligne par IGN - à découvrir en une d'article. On peut voir que l'équipe va devoir s'entraîner pour ressembler un peu plus à des super-héros. Car un nouveau danger les concerne. Cette fois, c'est la fille de Niles, Dorothy, qui est enlevée. Et en dépit d'une certaine réticence au début, Robotman, Crazy Jane et les autres vont finalement accepter de le soutenir. D'autant qu'on apprend que Niles, âgé de 139 ans, est en fin de vie. Nos héros ne devront donc pas traîner.

Où et quand voir Doom Patrol saison 2 ?

Après une diffusion aux Etats-Unis sur DC Universe, la saison 1 de Doom Patrol avait été diffusée sur SyFy en France. Pour la saison 2, la série sera diffusée le 25 juin à la fois sur DC Universe et sur HBO Max, la plateforme de Warner Media. Chez nous, il n'y a pas encore de date de diffusion pour cette nouvelle saison. Vous pouvez néanmoins toujours rattraper la première saison grâce au coffret DVD désormais disponible.