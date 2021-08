Dopesick : Michael Keaton en pleine crise des opioïdes dans le trailer

La série "Dopesick" va s'intéresser au délicat sujet de la crise des opioïdes qui touche les États-Unis depuis un moment. Un drame sanitaire qui continue de faire des victimes. La première bande-annonce donne le ton, avec Michael Keaton en docteur témoin de cette catastrophe.

Dopesick : l'Amérique sous opioïde

La crise des opioïdes est un sujet de santé publique aux États-Unis. Pourtant, le cinéma et les séries ne s'en emparent pas plus que ça alors qu'il y aurait des choses à dire dessus. Il en sera question dans Dopesick, une série portée par un casting alléchant. Michael Keaton incarnera un médecin qui assiste à la propagation des opioïdes sur le marché et constate les ravages sur la population. La star partagera l'affiche avec Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever et Rosario Dawson. Derrière la caméra, on retrouvera Barry Levinson.

On peut dater le début de ce fléau à 1995, quand la compagnie Purdue Pharma lança l'OxyContin. Un médicament contenant de l'oxycodone, une substance dangereuse dérivée de l'opium capable de provoquer une forte dépendance. Cette nouveauté devait permettre d'aider les gens atteints par une maladie grave et de leur fournir une atténuation de leur douleur. Or, Purdue Pharma s'est gardée de mettre en évidence les effets secondaires et joua même la carte du mensonge pour vendre par palettes leur produit. La crise des opioïdes continue à l'heure actuelle d'être un problème de société majeur au pays de l'Oncle Sam.

Bridget Meyer (Rosario Dawson) - Dopesick ©Hulu

Pas le seul projet

Comme dit précédemment, le sujet mérite qu'on s'y attarde et le format de la série permet de s'y intéresser plus longuement qu'avec un film. D'ailleurs, on se rappelle qu'une série pour Netflix sur cette crise est aussi en développement. En début d'année dernière, nous apprenions que Peter Berg devait réaliser le show. Nous n'en avons plus entendu parler depuis un moment mais il se peut fortement qu'elle soit toujours d'actualité.

Dopesick doit débuter sa diffusion le 13 octobre prochain sur Hulu, plateforme détenue par Disney+. En France, étant donné qu'elle n'existe pas, nous pourrons,, a priori, découvrir la série sur Disney+ dans la catégorie Star. On ne sait cependant pas si la diffusion aura lieu en même temps chez nous ou s'il faudra attendre.