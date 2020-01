Dracula sur Netflix : le vampire montre ses dents dans le trailer final sanglant

Vous avez aimé ? Partagez :

La série Dracula créée par les créateurs de Sherlock arrive sur Netflix le 4 janvier et le vampire s’en donne à coeur joie dans la bande-annonce finale sanglante à découvrir ci-dessus. On a hâte de se faire mordre.

De nombreux réalisateurs se sont frottés à la figure du plus célèbre vampire de la littérature fantastique : Dracula, né sous les traits de l’auteur Bram Stoker en 1897. Pour la première fois, il devient la star d’une série créée par Mark Gatiss et Steven Moffat (les papas de Sherlock) et co-produite par Netflix et la BBC. Attendue sur la plateforme ce samedi 4 janvier, Dracula se dévoile un peu plus avec une bande-annonce finale sanglante, qui annonce des épisodes fidèles au roman original et totalement décomplexés.

Pour camper le Comte aux dents pointues, c’est le charismatique acteur Claes Bang, vu dans The Square, qui a été choisi, et force est de constater qu’il porte plutôt très bien le costume.

Contrairement à ce qu’ils avaient fait avec Sherlock, l’action de Dracula ne se déroule pas dans le monde contemporain mais bien entre la Transylvanie et l’Angleterre, au XIXe siècle. Ces nouvelles images nous prouvent d’ailleurs une fois de plus que les créateurs semblent avoir accordé beaucoup d’importance aux costumes et aux décors, pour imprégner les spectateurs de l’ambiance gothique et délicieusement sombre de cette célèbre histoire.

La série Dracula sera disponible sur Netflix le 4 janvier, et on a déjà hâte de se faire mordre.