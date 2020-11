Edouard Philippe prépare une série sur la politique

L’ancien Premier Ministre Edouard Philippe est en train d’écrire une série télévisée sur la politique, adaptée de son roman "Dans l’ombre", sorti en 2011. Découvrez les premières infos.

Edouard Philippe : nouveau showrunner de séries ?

Après son départ de Matignon il y a quelques mois et son élection en tant que maire du Havre, Edouard Philippe semble se diriger vers de nouveaux horizons. En effet, selon nos confrères de France Info, l’ancien Premier Ministre écrirait depuis plusieurs mois une série adaptée de son roman Dans l’ombre. Une écriture de série qui aurait d’ailleurs fortement avancé depuis qu’Edouard Philippe a quitté ses fonctions à Paris.

Une série évidemment consacrée à la politique, qui sera co-scénarisée avec Gilles Boyer, député européen, proche d’Edouard Philippe et également co-auteur de Dans l'Ombre. Et même si les deux acolytes seront bel et bien crédités à l’écran, une équipe de scénaristes est en train d’être constituée pour l’écriture des épisodes. Pas encore de précipitation donc, puisque la série ne devrait possiblement voir le jour que d’ici deux à trois ans. Un accord de principe a toutefois déjà été trouvé avec un diffuseur.

© Ludovic Marin / AFP

Une série qui tend à se rapprocher de la réalité

Si l'on ignore encore quelles seront les intrigues exactes de cette nouvelle série, on peut déjà se référer à celle du roman dont elle sera adaptée. Dans l’ombre raconte l’histoire d’un conseiller en politique qui sacrifie sa vie pour mener son candidat à la victoire de l’élection présidentielle. Mais ce protagoniste se rendra vite compte que ces mois de campagne seront synonymes de trahisons et de fraudes. Il se verra donc obligé de remettre en question l’honnêteté de son candidat et par la même occasion le sens de sa vie militante.

À découvrir ce synopsis, il n’est donc pas difficile d’imaginer une série adaptée de cette histoire. Mais surtout, il convient d’admettre qu’on se rapproche fortement de la réalité et des différentes actualités politiques de ces derniers mois voire années. Une série qui pourrait également frapper fort si elle sort en 2022, année de la prochaine élection présidentielle.

La série politique : un genre qui sait séduire

Edouard Philippe ne sera évidemment pas un précurseur dans le genre de la série politique. En effet, depuis plusieurs années, les séries sur la politique se sont multipliées. The West Wing, House of Cards, Baron Noir, Les Sauvages… Nombreuses sont les plateformes et créateurs qui se sont aventurés sur le terrain des séries politiques. Reste à savoir si celle d’Edouard Philippe, de par son statut et son passé, saura davantage séduire les téléspectateurs.