Élite : la saison 5 de la série Netflix se révèle dans la bande-annonce

Et c'est reparti ! "Élite" reprendra en avril sur Netflix. Pour cette saison 5, il y a quelques changements au casting mais le ton de la série reste le même. Un charme démoniaque, et des personnages hors de contrôle.

Encore plus d'excès à venir dans Élite

Après un premier teaser sulfureux, Élite se dévoile encore plus avec la nouvelle bande-annonce de la série estampillée Netflix. Les fans sont prévenus : désir, excès, rédemption et rébellion seront les thématiques de la saison 5. Que ce soit en uniforme de l'école réputée de Las Encinas, ou en tenue de soirée, ces étudiants comptent bien se déchaîner et s'affranchir de toutes les étiquettes et règles qui leur sont mises sur le dos. À l'instar des précédentes saisons, le sang se mêlera aux désillusions liées à des relations amoureuses ou des amitiés fortes.

Isadora (Valentina Zenere) - Élite © Netflix

Voici le synopsis officiel de la saison 5 : À Las Encinas, une nouvelle rentrée est synonyme de nouveaux triangles amoureux, nouveaux étudiants et nouvelles règles, sans oublier un nouveau crime mystérieux.

Comme les premières images le laissaient présager, les nouveaux épisodes d'Élite garderont le ton provocateur et sexy qui a fait la réussite de la série espagnole. Ce qui n'empêche évidemment pas de nouvelles arrivées au sein du casting. La blonde argentine Valentina Zenere (Isadora) semble être l'une des figures centrales de cette nouvelle saison. Elle a d'ailleurs assuré à propos de la suite du programme :

Je vous suggère de bien attacher vos ceintures !

Les changements au casting

S'ajoutent l'acteur brésilien André Lamoglia (Iván) et le Français Adam Nourou (Bilal). Pour les puristes, ne vous inquiétez pas. Les habituels visages d'Élite seront présents, de Georgina Amorós (Cayetana), à Claudia Salas (Rebeca), en passant par Itzan Escamilla (Samuel). Omar Ayuso (Omar), Carlia Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencia), Pol Granch (Phillipe) et Manu Ríos (Patrick) seront également de la partie.

Si Miguel Bernardeau (Guzmán) et Arón Piper (Ander) ont quitté le navire, le personnage d'Omar n'a pas l'air au courant. Dans la bande-annonce, on le voit écrire des messages à Ander. Qui restent hélas sans réponse... Au même titre que le public, il doit donc se faire une raison !

La saison 5 d'Élite débarquera le 8 avril 2022 sur Netflix. Déchirures, tensions, mystères, fêtes et sensualité... Un beau programme qui plaira sans nul doute aux fans.