Élite sur Netflix : tout ce qu'il faut savoir sur la saison 4

La série espagnole "Élite" revient sur le devant de la scène avec une saison 4 disponible depuis le 18 juin. Qu'attendre de ces nouveaux épisodes ? On fait le point sur les nouveautés et sur tout ce qu'il faut savoir avant de découvrir cette suite.

Élite : comment s'était terminée la saison 3 ?

Les étudiants de Las Encinas en ont encore vu de toutes les couleurs dans les derniers épisodes. Après la mort de Marina, c'est celle de Polo qui a agité tout le monde. La conclusion à la saison 3 d'Élite a amené un sacré bouleversement dans la trajectoire des personnages. On le savait, les créateurs voulaient du changement pour la suite. Ainsi, un grand ménage a été fait dans le casting d'Élite. Polo (Álvaro Rico), Malik (Leïti Séne), Lu (Danna Paola), Valerio (Jorge López) et la star Carla (Ester Expósito) ne seront plus de la partie. Nadia (Mina El Hammani) est, elle aussi, partie à l'étranger pour poursuivre ses études, mais nous la reverrons un peu dans la saison 4. À la place, plusieurs nouvelles têtes viendront relayer les anciens.

Élite ©Netflix

Que l'on se rassure, on pourra toujours continuer de compter sur Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Ayuso), Rebeka (Claudia Salas) et Cayetana (Georgina Amorós). Le cas de cette dernière est un peu particulier car elle reste dans l'établissement mais a décidé de devenir femme de ménage, comme sa mère avant elle. Néanmoins, les historiques de la série seront encore moins à l'avenir car les interprètes de Samuel et Omar ont déjà annoncé que cette saison 4 était la dernière pour eux.

Qui sont les nouveaux personnages de la saison 4 ?

En cette rentrée, il y a du changement à Las Encinas. Un nouveau proviseur débarque dans l'école avec la ferme intention de ramener le calme après les récents événements. Le dénommé Benjamin (Diego Martín) ne tarde pas à se faire remarquer avec ses méthodes tranchantes. Samuel et Omar (qui est devenu étudiant cette année) vont rapidement le comprendre, en étant soumis à un test qui doit déterminer s'ils méritent une bourse. Également, ce proviseur est venu avec ses trois enfants dans les valises et ils vont chambouler le petit monde de Las Encinas.

Élite ©Netflix

Les nouveaux pensionnaires de l'école sont visibles sur l'image ci-dessus. À droite, on vous présente Phillippe, incarné par Pol Granch. Fils d'une famille royale, il va être mal vu par les élèves à cause du traitement de faveur auquel il a droit. Sans cesse surveillé par des gardes du corps, son arrivée s'accompagne de plusieurs mesures qui vont agacer les autres étudiants.

Le garçon allongé par terre est Patrick (Manu Rios), l'un des enfants de Benjamin. Homosexuel, il va chambouler le couple Omar/Ander avec sa belle gueule. Au centre du canapé se trouve sa sœur, Ari (Carla Díaz). En étant une fervente supportrice de son père, elle va se faire plusieurs ennemis. Puis, à gauche, se trouve Mencía (Martina Cariddi), dernière membre de la fratrie. Attirée autant par les hommes que par les femmes, elle va avoir un crush sur Rebeka. Tête brûlée, elle rendra folle sa famille à cause de son attitude rebelle.

Avec ces recrues, Élite ne compte pas changer sa recette traditionnelle. Il va encore être question de relations amoureuses, d'amitiés compliquées et les choses vont forcément dégénérer à un moment. On découvre d'ailleurs dès le premier épisode qu'un personnage est victime d'un drame. La structure reste donc semblable à ce que l'on connaît avec toute une partie du scénario qui se déroule en flashback. Tout ça sera à suivre avec les huit épisodes et les fans peuvent déjà se réjouir : une saison 5 est prévue.