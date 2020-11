Élite : deux stars quitteront la série dans la saison 4

Après trois saisons, la série espagnole "Élite" revoit sa position et lancera une nouvelle dynamique, sans une partie de son casting original. Plusieurs stars quittent le navire à partir de maintenant. Deux supplémentaires viennent de confirmer que la saison 4 sera la dernière pour eux.

Élite : l'autre tube espagnol de Netflix

Non, il n'y a pas que La Casa de Papel au rayon Espagne sur la plateforme Netflix. La série pour adolescents Élite a aussi fait son trou, avec désormais trois saisons au compteur. Les événements se passent dans l'établissement de Las Encinas, un lycée privé qui entend former les grands noms de demain. À la suite d'un accident dans un autre lycée, des élèves de la classe populaire sont admis là-bas. Ils vont comprendre qu'ils ne sont pas à leur place et tout dégénère quand une élève est retrouvée morte. La série mêle une intrigue policière avec tous les composants connus des programmes pour adolescents modernes.

Ce n'est définitivement pas un must-see mais c'est loin d'être désagréable, pour peu qu'on sache dans quoi on s'embarque. La dernière saison en date a mis fin à un chapitre, sauf que la série ne compte pas s'arrêter pour le moment. Netflix a lancé la production d'une quatrième partie. Le tournage est encore en cours, quelque peu perturbé par la pandémie, et se terminera à la fin de l'année. Compte tenu qu'une nouvelle intrigue sera lancée, on imagine qu'Élite devrait encore durer quelques saisons.

Dans l'immédiat, il faudra faire sans une partie des stars. Dans le dernier épisode, les diplômes étaient remis et certains personnages décidaient de s'éloigner de leur vie actuelle. Polo (Álvaro Rico), Malik (Leïti Séne), Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito), Lu (Danna Paola) et Valerio (Jorge López) quittent tous la série en même temps, laissant un futur grand vide. Pour le combler, des nouveaux sont annoncés : Pol Granch, Carla Díaz, Manu Rios et Martina Cariddi. Ils se sont présentés ensemble dans une première image.

Deux pertes supplémentaires... En attendant un retour ?

Les fans ne sont pas au bout de leur peine ! Lors d'une interview chez Hola!, les acteurs Itzan Escamilla et Omar Ayuso ont annoncé qu'ils allaient quitter le show à la fin de cette saison 4. Le premier est totalement primordial dans l'univers, car il campe Samuel. Un jeune homme qui se retrouve dans l'école de prestige alors qu'il n'y est pas du tout destiné. Pour faire un parallèle avec une autre production Netflix, c'est comme si 13 Reasons Why perdait Clay !

Le second a lui aussi un rôle important, mais un poil moins que son compère. Il incarne Omar, un musulman homosexuel qui entretient une relation avec Ander. Une caractérisation intéressante prouvant qu'Élite veut parler de notre époque en brisant des tabous.

Maintenant qu'on sait qu'ils feront leurs adieux (ce qui est un peu dommage, c'est toujours mieux de l'apprendre le moment venu), on verra comment cela se met en place dans le scénario. La série va certainement continuer après cette prochaine saison et cet exode massive des stars est courageux. Les fans pourraient ne plus adhérer à ce que va devenir la galerie de personnages. Néanmoins, Omar Ayuso a déclaré que cette saison 4 était "la meilleure", ce dont on pourrait douter dans le cadre d'un renouvellement aussi important qui chamboule l'audience.

Face à toutes ces pertes, Danna Paola rassurera peut-être les fans car elle vient de teaser auprès du média Rating Cero son possible retour dans la saison 5 . Elle ne confirme rien (car elle ne doit juste pas savoir de quoi sera fait la suite) mais précise qu'elle serait "heureuse" si on la rappelait. On peut estimer que des personnages emblématiques ont des chances de revenir un de ces jours, à condition que cela soit justifié. Avec la saison 3, nous avions souligné dans notre critique de l'époque que l'univers tournait un peu en rond...