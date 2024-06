« J’étais tellement frustrée » : Ella Purnell n'en pouvait plus de cette scène de Fallout

À la fin de la première saison de "Fallout", Lucy prononce sa phrase fétiche, sur un ton cette fois particulier. Or, son interprète a eu du mal à prononcer cette phrase. Attention, car cet article contient des spoilers !

Fallout, l’un des cartons de l’année

Fallout a dévoilé sa première saison sur Prime Video. Adaptée d’une franchise de jeux vidéo très populaire, la série prend place dans un monde post-apocalyptique. On y suit une jeune femme qui, désireuse de retrouver son père, quitte un jour son abri anti-atomique afin de partir à sa recherche. Présentée comme l’une des séries les plus attendues de l’année, Fallout a réussi son pari. Le show a ainsi eu droit à un très bel accueil. Sur Rotten Tomatoes, son score s’élève à l'heure actuelle à 90% dans les notes du public, et même à 93% dans celles des journalistes. Mais son actrice principale a eu besoin de nombreuses prises pour réussir l’un des moments clés de la série.

Un « okie-dokie » qui a donné du fil à retordre à Ella Purnell

C’est Ella Purnell qui a été choisie pour incarner Lucy dans Fallout. Cette dernière a une phrase bien à elle puisqu’elle répète parfois « Okie-dokie ». C’est notamment le cas lors de la scène finale de la première saison du show. Après avoir appris la lourde vérité sur son père, Conrad lui propose d’aller rencontrer « ses créateurs ». Elle répète alors sa célèbre phrase. Mais, comme elle l’a expliqué à Variety, son interprète a eu du mal à trouver le ton juste pour cette réplique :

Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai dû dire cette phrase. À la fin, j’étais tellement frustrée. C’était vraiment difficile. (…) Il y avait tellement d’émotions à ce moment. (…) Est-ce que je dois dire ‘okie-dokie’ en étant brisée ? Est-ce que je le fais avec force ? Ou alors comme une badass ?

Finalement, Ella Purnell a fait son choix. L’actrice a ainsi décidé de ne pas faire un « okie-dokie brisé ». À la place, elle a prononcé cette phrase comme « une acceptation de ce qui est arrivé » à son personnage.

Lucy reviendra

La saison 1 de Fallout s’est donc terminée sur un cliffhanger. Mais les fans de la série auront bel et bien l’occasion de découvrir la suite. Car, pour rappel, Prime Video a déjà officiellement commandé une deuxième saison. Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner, Lisa Joy et Jonathan Nolan seront toujours aux manettes. En revanche, on ne sait pas encore quand les nouveaux épisodes seront dévoilés. Il faudra sans doute attendre au moins l’année prochaine pour les voir.