Emily in Paris : une star de la série frôle la mort avant le tournage de la saison 4

Ashley Park, l'interprète de Mindy dans la série Netflix "Emily in Paris" a été victime d'un choc septique en décembre dernier alors qu'elle se trouvait en vacances avec son compagnon. Elle a publié un long message Instagram dans lequel elle confie être passe à côté du pire. Lily Collins lui a adressé un message de soutien alors que la saison 4 a débuté son tournage.

Emily in Paris : Ashley Park (Mindy) a frôlé la mort

Alors que les fans se réjouissaient du tournage imminent de la saison 4 de la série Netflix Emily in Paris, une triste nouvelle est venue assombrir le paysage. En effet, Ashley Park, l'interprète de Mindy Chen, la meilleure amie d'Emily, a annoncé avoir dû être hospitalisée d'urgence aux Maldives, alors qu'elle y passait des vacances de fin d'année. La comédienne, également à l'affiche de Mean Girls, a expliqué avoir été victime d'un choc septique en décembre dernier. Elle a confié sur son compte Instagram que cela avait fait suite à une amygdalite, qui a dégénéré en grave infection, et avait atteint "plusieurs de ses organes".

Dans son message, elle remercie particulièrement son partenaire (le comédien Paul Forman, qui jouait son petit ami, Nicholas de Leon, dans la saison 3 d'Emily in Paris NDLR) :

Je suis surtout reconnaissante envers Paul d'avoir été inconditionnellement à mes côtés tout au long de cette épreuve. Tu as apaisé mes peurs et m'as soutenue à travers les ambulances, trois hôpitaux étrangers, une semaine en soins intensifs, des urgences effrayantes, d'innombrables scans, tests et injections, des douleurs atroces, et tant de confusion, alors que nous étions seuls de l'autre côté du monde, loin de ceux que nous connaissons. Je t'aime Paul. Plus que je ne pourrai jamais le dire.

De nombreux messages de soutien affluent

Suite à ce post Instagram, Ashley Park a reçu de nombreux messages de soutien, alors qu'elle confie être désormais être en sécurité "de l'autre côté du pire". Parmi ces témoignages d'affection, on retrouve un message de Lily Collins, sa partenaire de jeu dans la série Emily in Paris :

J'arrive à peine à regarder ces photos sans pleurer. Je t'aime ma sœur, et je suis plus que jamais reconnaissante de te savoir "de l'autre côté" mais aussi pour Paul et son cœur énorme, de t'avoir épaulée à chaque étape. J'ai hâte de vous serrer tous les deux dans mes bras.

Philippine Leroy-Beaulieu, qui incarne Sylvie Grateau dans la série, a également laissé un message de soutien à Ashley Park, en confiant "nous sommes tellement heureux de te savoir enfin en bonne santé".