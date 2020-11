Emily in Paris : ce qu’on veut voir dans la saison 2

Certains l’ont adorée, d’autres l’ont détestée, mais Netflix a tranché. La série so frenchie de Darren Star "Emily in Paris" vient bel et bien d’être renouvelée par la plateforme pour une saison 2. On pourra donc retrouver Lily Collins pour de nouvelles aventures parisiennes. Mais qu’attendre de cette saison 2 ? Attention spoilers…

On veut des réponses à toutes nos questions

Emily va t-elle continuer de voir Gabriel après que celui-ci ait décidé de rester à Paris ? Que va annoncer Camille après son SMS énigmatique ? Comment la carrière d’Emily chez Savoir va t-elle évoluer après le succès de l’excentrique défilé du couturier Pierre Cadault ? Le dernier épisode d’Emily in Paris a laissé quelques questions en suspens et il nous tarde de découvrir tout ce qui va suivre. Le mail interne de l’agence Savoir à la cheffe d’Emily laisse toutefois sous-entendre que cette dernière a de beaux jours devant elle dans la société. « Nous espérons qu’en prolongeant son séjour à Paris, Emily pourra développer les relations qu’elle a déjà nouées, se plonger davantage dans notre culture et peut-être même apprendre quelques mots de français rudimentaire. » Reste à voir quelles aventures lui réservent Sylvie Grateau et sa vie parisienne en général.

Toujours plus de clichés sur les Parisiens

Oui, on sait que tous les parisiens ne prennent pas leur café du matin au Café de Flore et ne parlent pas anglais couramment dès qu’un américain leur pose une question dans la rue. Mais c’est ce qu’on aime dans Emily in Paris, cette version idyllique de la vie parisienne qui nous fait clairement sortir du triptyque métro-boulot-dodo auquel on est habitués. Alors on espère voir toujours plus d’appartements somptueux dans les plus belles rues de la capitale et de sorties en bateaux de luxe sur la Seine. On espère voir encore ce mélange de français et d’anglais qui fait tout le charme de la série. Et on espère encore plus que les personnes qui visionneront la série feront preuve d’un peu plus de second degré !

Encore plus de tenues incroyables

Paris « capitale de la mode » n’a jamais aussi bien porté son nom qu’avec Emily in Paris. Lily Collins ainsi que l’ensemble du casting enchaînent les tenues toutes plus soignées les unes que les autres, offrant une dimension esthétique encore plus appréciable à la série. Surtout si l’on joint à cela les plans sur la ville toujours parfaitement réalisés. Cette féérie vestimentaire reste donc l’un des atouts-clés de la série, de la même manière que ce fut le cas pour Gossip Girl à l’époque. Il nous tarde donc de découvrir les nouvelles excentricités vestimentaires des personnages.

Davantage de temps d’écran pour les seconds rôles

Si on attend le retour d’Emily in Paris avec autant d’impatience, c’est aussi pour retrouver certains seconds rôles qui nous ont énormément tapé dans l’oeil lors de la saison 1. On attend notamment plus de scènes pour le duo Samuel Arnold et Bruno Gouery (Julien et Luc) qui auront contribué à eux deux à une large partie du capital humoristique de la série.

© NETFLIX

En clair, on a hâte de découvrir ce que nous réserve la saison 2 d’Emily in Paris. Car en ces temps un peu moroses, une série aussi légère, fraîche et objectivement complètement déconnectée de la réalité, eh bien ça fait plaisir. Une série à binge-watch sans complexes.

Et en attendant de voir cette saison 2, vous pouvez toujours découvrir le teaser de cette nouvelle saison dévoilé sur les réseaux sociaux de Netflix.