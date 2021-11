Emily in Paris : découvrez les vraies adresses parisiennes de la série

Située à Paris, la série Netflix « Emily in Paris » est un véritable guide touristique de la capitale parisienne. Tour d’horizon de quelques célèbres adresses fréquentées par Emily

Emily in Paris : Le phénomène Netflix

Derrière des cartons tels que La Chronique des Bridgerton et Lupin, Emily in Paris fait partie des séries de la plateforme qui ont fait beaucoup parler en 2020. Créée par Darren Star, elle rejoint les productions toujours tape-à-l’œil et fashion du showrunner. En effet, on rappelle que ce dernier est le créateur de séries emblématiques telles que Beverly Hills 90210, Melrose Place, Sex & The City et dernièrement Younger.

Emily in Paris suit donc Emily Cooper (incarnée par Lily Collins), une jeune américaine qui fait ses valises pour vivre à Paris afin de moderniser de fond en comble l’image de marque d’une société de marketing. Sur place, elle devra s’adapter au rythme fou de la capitale, tout en tentant de jongler entre sa vie professionnelle et ses rencontres amicales ainsi qu’amoureuses.

Emily in Paris ©Netflix

Dès sa diffusion, le 2 octobre 2020 dans le catalogue, la série s’est située en tête des tendances Netflix. La critique américaine s’est également trouvée charmée par la production, de ses costumes à son ambiance fleur bleue en passant par l’interprétation de Lily Collins. Toutefois, la critique française s’est montrée bien plus froide à l’égard de la série. En effet, la presse a jugé que cette dernière abusait des clichés, des raccourcis et des poncifs sur les français et la ville de Paris. Une image d’Epinal assez récurrente des productions américaines lorsqu’il s’agit de mettre en scène la capitale hexagonale. Sauf qu’en 2020, ce genre d’initiatives passe beaucoup moins.

Cela n’a toutefois pas empêché Emily in Paris d’être renouvelée pour une saison 2, prévue pour le 22 décembre.

Ici, c’est Paris

Si bon nombre de scènes en intérieur ont été filmées à la Cité du Cinéma (à Saint-Denis), la série donne l’occasion de (re)découvrir de vraies adresses parisiennes, relevées par le magazine Vogue. En voici quelques-unes :

L’Atelier des Lumières

Centre d’arts numériques situé dans le 11e arrondissement, L’Atelier des Lumières est visité par Emily dans le 5e épisode. Sur place, elle y découvre une exposition Van Gogh.

Terra Nera

Dans Emily in Paris, il se fait appeler Les Deux Compères. Toutefois, dans la vraie vie, le restaurant dans lequel travaille Gabriel (le crush d’Emily) se nomme Terra Nera. Situé dans le 5e arrondissement de Paris, cet établissement est connu pour ses délicieuses spécialités italiennes faites maison. Depuis le succès de la série, il est d’ailleurs pris d’assaut par de nombreux parisiens.

Emily in Paris ©Netflix

Jardin du Palais Royal

Lieu incontournable de la capitale, ce grand square de 20 850 mètres carrés est l’un des lieux les plus fréquentés par l’héroïne durant la 1re saison. Ainsi, en compagnie de son amie Mindy, elle établit souvent sa pause déjeuner dans ce jardin mythique.

Emily in Paris ©Netflix

Café de Flore

Immortalisé plusieurs fois au cinéma (La Maman et la Putain, L’amour dure trois ans) et en chansons, Le Café de Flore est une véritable institution du 6e arrondissement de la capitale. Ainsi, ce café-restaurant, situé à l’angle du boulevard Saint-Germain, est fréquenté par Emily lorsqu’elle y fait la rencontre d’un homme charmant.

Café de l’Homme

Situé sur la place du Trocadero, ce spot est un véritable nid à touristes, car sa terrasse offre une vue absolument magnifique de la Tour Eiffel. Pas étonnant donc que la série en ait fait un de ses lieux de tournage. On y retrouvera ainsi le personnage, buvant du champagne dans uns splendide robe noire. Face à elle, une Tour Eiffel scintillante. Cliché, vous avez dit ?

Emily in Paris ©Netflix

Le Grand Véfour

Célèbre restaurant gastronomique dirigé par le chef étoilé Guy Martin, Le Grand Vefour est mis à l’honneur dans le 4e épisode lorsqu'Emily tente de réserver tant bien que mal une de ses tables, pour impressionner un potentiel gros client.

Emily in Paris ©Netflix

L’Opéra Garnier

Situé place de l’Opéra, L’Opéra Garnier (ou Palais Garnier) est un des emblèmes du 9e arrondissement de Paris. Monument architectural absolument prodigieux, il est présent dans Emily in Paris lorsque la protagoniste s’y rend pour un date, dans une robe dont seule la série a le secret.

La Maison Rose

La Maison rose est l'une des plus célèbres maisons de la butte Montmartre. C’est dans ce lieu qu’Emily boit un de ses nombreux verres avec sa « best » Mindy.

Emily in Paris ©Netflix

Le Café de la Nouvelle Mairie

Situé dans le 5e arrondissement, ce café est un véritable QG pour Emily et Mindy lors de leurs petits-déjeuners où elles doivent débriefer de leurs pérégrinations de la veille.

Emily in Paris ©Netflix

Le Ralph's

Adresse resto incontournable de Saint-Germain-des Près, le Ralph’s est connu pour ses spécialités typiquement américaines et sa jolie cour intérieure. L’établissement appartenant à Ralph Lauren est visité par Emily au cours de la série, patriotisme oblige.

Emily Cooper (Lily Collins) - Emily in Paris ©Netflix

La Boulangerie Moderne

Comment ne pas parler de la série sans citer cette boulangerie du 5e arrondissement, dans laquelle l’héroïne part acheter « une » pain au chocolat, avant de se faire réprimander par la boulangère. Au moins, elle n’a pas dit « chocolatine » !