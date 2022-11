Emily in Paris doit faire un choix dans la bande-annonce de la saison 3

Netflix a enfin dévoilé la bande-annonce de la très attendue saison 3 de sa série "Emily in Paris" avec Lily Collins. L'occasion de découvrir également la date de diffusion de ces 10 nouveaux épisodes dans lesquels Emily fera face à des choix cornéliens.

Emily in Paris saison 3 : Noël est en avance sur Netflix

Voilà déjà deux ans qu'Emily Cooper (Lily Collins) a débarqué à Paris et dans nos coeurs. Après s'être intégrée tant bien que mal au mode de vie français, la jeune américaine doit faire des choix. Dans sa vie personnelle mais également professionnelle, comme le laissait supposer la fin de la saison 2 d'Emily in Paris.

Ainsi, dans la saison 3, elle devra choisir entre rester dans l'agence Savoir maintenant dirigée par son ancienne boss de Chicago (Kate Walsh) ou bien rejoindre la nouvelle agence montée par Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) avec ses anciens collègues avec qui elle a tissé des liens.

Emily Cooper (Lily Collins) - Emily in Paris saison 3 © Netflix

Et comme la bande-annonce le laisse entendre, elle ne va pas se décider tout de suite et travaillera en même temps, pour les deux. Même son de cloche concernant sa vie amoureuse. Après avoir eu une aventure avec Gabriel (Lucas Bravo) qui ne s'était pas transformée en véritable relation, Emily avait fait la connaissance d'Alfie (Lucien Laviscount), un jeune anglais prêt à s'investir pleinement. Mais ce dernier avait décidé de repartir à Londres. De son côté, Gabriel finissait par lui avouer ses sentiments.

On retrouvera donc Emily au sein d'un triangle amoureux qui la mettre de nouveau face à un choix cornélien : qui choisir entre Alfie ou Gabriel ?

La saison 3 d'Emily in Paris sera disponible sur Netflix le 21 décembre prochain. Elle sera composée, comme pour les deux premières, de dix épisodes. L'occasion parfaite de se replonger dans le quotidien léger d'Emily quelques jours avant Noël !

Une saison 4 de la série a d'ores et déjà été confirmée par Netflix. On peut donc s'attendre à ce que la saison 3 se termine une fois de plus sur un cliffhanger...