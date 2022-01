Emily in Paris : la série Netflix reconduite pour deux nouvelles saisons

Les folles aventures d'Emily dans la capitale française vont se poursuivre ! Après deux saisons qui auront fini par largement convaincre les abonnés de Netflix, la série "Emily in Paris" a été reconduite pour deux nouvelles saisons.

C'est reparti pour deux tours

Alors qu'on vient de laisser Emily (Lily Collins) en plein cliffhanger et cas de conscience, le coeur balançant entre Paris et Chicago, Netflix vient d'annoncer que ses aventures se poursuivront ! En effet, ce n'est pas une nouvelle mais deux nouvelles saisons qui ont été annoncées, portant ainsi l'histoire du show de Darren Star sur au moins quatre saisons. Une bonne nouvelle pour les fans, et un joli pied de nez aux détracteurs de Emily in Paris qui ne manquent pas depuis la diffusion du tout premier épisode, début octobre 2020, de pointer les nombreux clichés de la série.

Emily in Paris ©Netflix

Emily a finalement conquis le coeur du public

Souvenez-vous. Lors de la diffusion de la première saison, Emily in Paris a reçu en France une avalanche de commentaires négatifs. Trop idéalisée, trop cliché, complètement déconnectée du monde réel, la série présentait une vision de Paris très fantasmée. Mais comme le notait alors Les Inrocks, chacun voit midi à sa porte et aux États-Unis on critiquait plutôt la description des personnages américains, présentés comme rustres et grossiers par rapport aux personnages français... Très suivie et appréciée dans le monde anglophone, Emily in Paris a finalement conquis au-delà, assumant sans complexe son caractère fantaisiste et ses costumes extravagants.

Une fois acceptée cette posture somme toute très "américaine", on constate en effet que la série Emily in Paris est écrite et interprétée avec soin, n'hésitant pas à s'amuser de tous les sujets et surtout d'elle-même. Le résultat, déstabilisant de fraîcheur, est que la série est un très solide succès de la plateforme de streaming. À tel point que la reconduction de la série a le goût de l'évidence, et qu'on attend donc avec impatience ces deux nouvelles saisons ! Car entre Chicago et Paris Emily doit faire un choix, sans compter qu'elle en a aussi un autre à faire entre Gabriel (Lucas Bravo) et Alfie (Lucien Laviscount)...