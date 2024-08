La reine de Netflix écrase la concurrence et remonte sur son trône

Pour son retour sur Netflix avec les premiers épisodes de sa saison 4, la série "Emily in Paris" réalise une très belle performance d'audience et est solidement installée à la première place du Top Séries mondial. La charme opère plus que jamais !

Lily Collins au sommet, acte IV

Nouvelle saison, et nouveau succès. Les trois premières saisons d'Emily in Paris ont été chacune mises en ligne à un an d'écart. Octobre 2020, décembre 2021 puis décembre 2022. Les fans ont donc dû faire preuve d'une patience inédite pour découvrir la quatrième saison, puisque la première partie de celle-ci est enfin apparue sur la plateforme le 15 août 2024. Et l'inégalable Emily, incarnée par Lily Collins, a fait mentir l'adage "loin des yeux, loin du coeur".

En effet, pour sa quatrième saison, les fans d'Emily in Paris ont très largement répondu présents, puisque le démarrage est très bon et même meilleur que celui des deux saisons précédentes. Comme rapporté par la newsletter Netflix & Chiffres, cette nouvelle salve d'épisodes a généré 19,9M d’EVCs (Équivalents visionnages complets) en 4 jours, soit le le lancement le plus dynamique.

Un règne mondial

Parce que c'est Emily, et parce que c'est Paris, Emily in Paris est sans surprise à la première place du Top 10 Séries en France. Mais aussi, d'après les mesures de Flixpatrol, Top 1 dans le monde entier, très loin devant sa concurrence. Là où elle n'est pas Top 1, la série est Top 2, et seuls la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud opposent une résistance au raz-de-marée, où elle est respectivement Top 3, Top 6 et Top 7.

Pour le moment, seuls les cinq premiers épisodes sont disponibles sur Netflix. En comparaison avec d'autres lancements de "demi-saison" un jeudi, Emily in Paris tient la troisième meilleure performance derrière la première partie de la saison 3 de Bridgerton (45,1 millions d'EVCs) et la première partie de la saison 4 de You. Avant même de savoir quels seront les événements qui concluront cette saison, on peut ainsi d'ores et déjà estimer que l'officialisation d'une cinquième saison est imminente.