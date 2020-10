Emily in Paris : quand la série Netflix s'incruste dans le film Parasite

Depuis sa mise en ligne il y a quelques semaines, "Emily in Paris" est source de moqueries, pour le portrait qui est fait de Paris et ses habitants. La série continue de faire parler d'elle avec un croisement improbable entre son héroïne et le film déjà culte "Parasite."

Emily in Paris : tout le monde en parle

Au début du mois d'octobre, la météorite Emily in Paris s'est écrasée sur Netflix, entraînant un flot de réactions drôles ou énervées sur les réseaux sociaux. La description qui est faite de la vie à Paris n'a pas grand chose à voir avec la réalité. Description que les français ont rapidement pointée du doigt. S'il y a besoin de la rappeler, l'intrigue présente la jeune Emily (Lily Collins), une américaine d'une vingtaine d'années qui vient s'installer à Paris pour prendre un travail dans une agence de marketing. Les traditions de notre pays et ses habitudes dans le sien vont l'exposer à quelques situations compromettantes. Cette comédie n'a pas vocation à embrasser des grands sujets de société mais elle semble dépeindre une réalité parallèle où Paris ne serait que le Marais, où tout le monde habite dans des appartements charmants et où la vie dans la capitale française semble bien agréable.

Emily transposée dans le monde de Parasite

Emily in Paris a rapidement été une cible facile sur les réseaux sociaux, avec des internautes qui la détournent, s'en moquent, la parodient. On voit très fréquemment des mèmes avec le personnage d'Emily. Des petits malins s'amusent aussi à faire des montages pour accentuer les points ridicules du programme. Dans ce domaine, c'est probablement le compte Instagram Emily in Parasite qui remporte la Palme d'or. Vous aurez compris de quoi il s'agit rien qu'au titre : croiser la série avec le film multi-récompensé Parasite. L'idée provient de Russell Brown et Mark Jacobs, des amis qui ont eu un éclair de génie hilarant. Une bonne dizaines de montages sont présentés sur le compte, avec des réussites qui nous ont franchement bien fait rire. On pense à celle où Emily se prend en photo avec les parents dans leur taudis ou celle avec le prisonnier du sous-sol avant le carnage lors de l'anniversaire. Le délire est poussé un peu plus loin avec des légendes qui sont elles aussi bien senties.

S'il est d'abord très drôle, ce croisement n'est pas dénué d'une certaine intelligence, dans le sens où Parasite présente une famille de gens pauvres qui aspirent à vivre la vie de riches. Emily in Paris parle d'une vie un peu rêvée, où on s'affiche ouvertement sur les réseaux. Les deux titres présentent ainsi des classes sociales différentes et leur rencontre provoque un vrai contraste.