Emily in Paris saison 2 : un triangle amoureux se dévoile dans la bande-annonce

Netflix a dévoilé une bande-annonce haute en couleurs pour la saison 2 d'"Emily in Paris" ! Notre héroïne se retrouvera en plein triangle amoureux et devra composer avec son travail toujours plus compliqué à gérer. Bref, tout un programme !

Emily revient bientôt sur Netflix !

La plus parisienne des américaines sera bientôt de retour sur Netflix pour la saison 2 d'Emily in Paris ! Ces nouveaux épisodes reprendront directement là où nous avions laissé Emily (Lily Collins). Après une nuit d'amour avec Gabriel (Lucas Bravo), alors qu'elle pensait que ce dernier quittait Paris, il lui annonçait qu'il restait finalement dans la Capitale. Problème : son ex petite-amie Camille (Camille Razat) également proche d'Emily est bien décidée à le reconquérir. Notre héroïne se retrouvera donc au coeur d'un triangle amoureux compliqué.

Elle fera également la rencontre d'un autre jeune homme en cours de français qui l'agacera autant qu'il la séduit... Emily devra également composer avec son travail qui se compliquera davantage chaque jour. Bref, une saison 2 qui augure encore de nombreux rebondissements !

Emily in Paris saison 2 © Netflix

Toujours écrite par Darren Star (Sex and the City) la saison 2 d'Emily in Paris débarquera sur Netflix le 22 décembre prochain. La première saison était devenue en l'espace de quelques semaines la comédie la plus regardée sur Netflix en 2020. Le succès sera-t-il de nouveau au rendez-vous ?