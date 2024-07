Emily in Paris : Lily Collins ne sait plus où donner de la tête dans la bande-annonce de la saison 4

À moins d'un mois de la diffusion de la partie 1 sur Netflix, découvrez la bande-annonce de la saison 4 d'Emily in Paris. La plus française des américaines ne sait plus où donner de la tête !

Emily in Paris saison 4 : Netflix dévoile les premières images

Pour la saison 4 de sa série à succès Emily in Paris, Netflix a décidé, comme ils l'avaient déjà fait pour d'autres séries, de la diviser en deux parties. Ce qui n'a pas manqué de crisper certains abonnés. Ainsi, la première partie sera mise en ligne le 15 août, tandis que la partie 2 arrivera le 12 septembre. On retrouvera Emily Cooper, alors que sa vie sentimentale est, encore plus qu'avant, sens dessus dessous.

Rappelez-vous, nous l'avions quittée dans le dernier épisode de la saison 3 alors que le mariage de Camille et Gabriel avait tourné en fiasco. Au moment d'échanger leurs vœux, Camille n'avait pas pu aller au bout, et avait préféré planter Gabriel devant l'autel en arguant qu'il était amoureux d'Emily, et qu'il fallait désormais arrêter de faire semblant. Alfie, le petit ami d'Emily, également présent à cette cérémonie, avait, lui aussi, préféré écourter sa venue. Pour la première fois de la série, Emily et Gabriel s'étaient donc retrouvés célibataires, et face à leurs sentiments respectifs. Mais Gabriel avait caché une chose à Emily : Camille était enceinte de lui.

Emily doit faire des choix

Dans la bande-annonce d'Emily in Paris saison 4 révélée par Netflix ce 22 juillet, on découvre les premiers éléments de l'intrigue de cette nouvelle saison. Et comme prévu : ça s'annonce comme un beau casse-tête pour notre américaine préférée ! Ainsi, Emily est toujours partagée entre ses sentiments pour Gabriel, ceux pour Alfie, mais aussi son désir de profiter pleinement de son récent célibat. Elle confie à Mindy au début de la bande-annonce, qu'elle commence à s'apercevoir du nombre d'hommes séduisants qui l'entoure et dont elle profiterait bien. On peut donc s'attendre à ce que le triangle amoureux laisse la place à une autre figure géométrique un peu plus complexe...

De son côté, Camille est toujours en contact avec Sofia, l'artiste dont elle s'était éprise, et avait eu une aventure, alors qu'elle attend un enfant de Gabriel. Bref, les choses semblent être bien compliquées pour Emily et ses amis.

On attend avec impatience de découvrir la suite de leurs aventures parisiennes le 15 août prochain !