Emily in Paris : Netflix dévoile la date de diffusion de la saison 4 mais il y a un hic

Netflix vient de dévoiler la date de diffusion de la saison 4 de la série "Emily in Paris". Mais il y a un gros changement : ces nouveaux épisodes seront divisés en deux parties.

Emily in Paris est bientôt de retour sur Netflix

Arrivée sur Netflix en 2020, Emily in Paris est rapidement devenue l'une des séries les plus populaires de la plateforme à travers le monde, et a permis de redorer l'image de la France auprès des américains. Depuis trois saisons, les abonnés suivent les tribulations d'Emily Cooper, incarnée par Lily Collins, une jeune employée d'une grande firme de marketing de Chicago, qui débarque à Paris, pour rejoindre une agence française.

Au fil des saisons, Emily devait à la fois jongler entre son avenir professionnel et personnel, tout en essayant de s'adapter à la vie à la française. La saison 3, diffusée à Noël 2022, se terminait sur un coup d'éclat : Camille et Gabriel décidaient de se marier à l'improviste (lors de leurs fiançailles) mais la cérémonie prenait une tournure inattendue lorsque Camille refusait finalement d'épouser Gabriel en disant qu'elle ne souhaitait pas dire oui à un homme qui était amoureux d'une autre, en visant Emily.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Également sous le choc de cette annonce, Alfie, le petit ami d'Emily, quittait lui aussi la cérémonie. Emily et Gabriel se retrouvaient donc seuls, et face à leurs sentiments respectifs. Le dernier épisode de la saison 3 se terminait sur une révélation fracassante : Gabriel annonçait à Emily que Camille était enceinte. Une information qui devrait une fois de plus bouleverser l'équilibre fragile du trio dans la saison 4, attendue de pied ferme par les fans.

Netflix annonce la (double) date de sortie de la saison 4

Alors que la saison 4 d'Emily in Paris est actuellement en tournage, entre Paris et l'Italie (il se murmure qu'Emily prendra quelques jours de vacances à Rome), Netflix vient de dévoiler une vidéo des coulisses, dans laquelle Lily Collins dévoile la date de diffusion de ces nouveaux épisodes. Et comme il est de plus en plus fréquent chez les plateformes de streaming, cette saison 4 sera divisée en deux parties. La première sera diffusée le 15 août, et la deuxième, le 12 septembre.

De quoi maximiser l'attente des fans et faire en sorte que ces nouveaux épisodes soient très suivis.