Emily in Paris saison 4 : le tournage impacté par les JO 2024 ?

Une course contre-la-montre a actuellement lieu à Paris pour les futurs tournages, qui devrait également impacter la saison 4 de la série Netflix"Emily in Paris" avec Lily Collins.

Emily in Paris : une saison 4 attendue

Il est difficile de passer à côté du phénomène Emily in Paris depuis sa première diffusion sur Netflix en 2020. Pour rappel, la série créée par Darren Star raconte l'histoire d'Emily Cooper (Lily Collins), une jeune Américaine originaire de Chicago, qui décroche un poste dans une agence de marketing de luxe à Paris.

Alors qu'elle découvre les joies et les péripéties de la vie parisienne, Emily se heurte aussi aux différences culturelles, aux challenges professionnels, et bien sûr, à l'imbroglio des relations amoureuses.

Avec son mélange d'humour, de romance, et de paysages parisiens à faire rêver les touristes du monde entier, la série a su séduire un public international, faisant d'elle un des grands succès de la plateforme de streaming.

Un tournage perturbé par les JO 2024 ?

Alors que les fans attendent avec impatience le retour d'Emily dans la Ville Lumière pour une quatrième saison, des obstacles inattendus pointent à l'horizon. En effet, selon un récent article de Variety, le tournage de la nouvelle saison pourrait être perturbé par les Jeux Olympiques de 2024, qui auront lieu à Paris.

La production aurait en effet prévu de commencer le tournage au début de l'année 2024, coïncidant avec les préparatifs intenses de la ville pour cet événement mondial. Contrairement aux saisons précédentes, une partie du tournage ne pourra avoir lieu à la Cité du Cinéma, déjà occupée par les JO en amont de la compétition. La production a donc délocalisé ces prises de vues aux Studios de la Montjoie, non loin de là.

Et pour le tournage en extérieur, la production d'Emily in Paris va aussi devoir certainement procéder à quelques ajustements. Ainsi, selon un producteur en charge des tournages des productions américaines à Paris, "la plupart des lieux emblématiques sont déjà saturés" en raison de la course contre-la-montre qui s'opère actuellement avant les préparatifs des JO.

Une partie de la saison 4 tournée en Italie ?

En juin dernier, lors de l'événement annuel de Netflix qui présente ses futurs programmes, Lily Collins avait laissé entendre qu'Emily devrait prendre quelques "vacances romaines". On peut donc s'attendre à ce qu'une partie de la saison 4 d'Emily in Paris se déroule à Rome, en Italie.

On rappelle que la saison 3 de la série s'était terminée sur une révélation qui avait fait l'effet d'une bombe pour la jeune Américaine : elle apprenait que Camille, son amie, et ex-petite amie de Gabriel, était enceinte.

Alors qu'Emily avait enfin dévoilé ses sentiments à Gabriel et qu'ils étaient sur le point de se mettre en couple, cette révélation devrait chambouler leurs plans. Il faudra attendre de voir ces nouveaux épisodes pour découvrir comment Camille, Emily et Gabriel vont gérer cette situation complexe.