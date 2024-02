Emily in Paris : la saison 4 se déroulera en partie loin de la capitale

Alors que le tournage de la saison 4 de la série Netflix "Emily in Paris" a lieu actuellement dans la capitale, les caméras s'installeront bientôt ailleurs : à Megève, en Haute-Savoie, le temps de deux jours. De quoi attendre un épisode dans lequel Emily chaussera ses skis et ses plus belles Moonboots.

Emily in Paris : ça tourne pour la saison 4 Alors que les fans attendent impatiemment de pouvoir retrouver Emily Cooper (Lily Collins) dans ses nouvelles tribulations, Netflix vient de débuter le tournage de la saison 4 de la série Emily in Paris dans la capitale. On peut donc attendre ces nouveaux épisodes à la fin de l'année et ils s'annoncent particulièrement intéressants ! Rappelez-vous, la saison 3 se terminait sur un coup d'éclat : alors que Camille (Camille Razat) et Gabriel (Lucas Bravo) s'apprêtaient à se marier au domaine de Lalisse, Camille plantait son fiancé à l'hôtel, car elle était persuadée (à raison) qu'il était amoureux d'Emily (qui elle était en couple avec Alfie). Le dernier épisode se clôturait donc sur une discussion entre Emily et Gabriel, qui s'avouaient leurs sentiments mutuels. Mais ce dernier confiait également à Emily que Camille était enceinte. Une information qui risque donc de perturber une nouvelle fois l'histoire entre le chef et l'américaine. Du côté de Mindy (Ashley Park), cette dernière apprenait que la chanson "Mon Soleil" de Benoît avait été sélectionnée pour l'Eurovision et qu'ils allaient tous les deux participer au célèbre concours de chansons. Un rêve devenu réalité pour celle qui a toujours souhaité percer dans la musique. Un détour par Megève pour Emily Comme pour les saisons précédentes, Emily quittera Paris le temps d'un ou plusieurs épisodes. Ainsi, après avoir découvert le sud de la France avec Saint-Tropez et la Provence, elle partira en direction de la montagne, puisque la saison 4 sera en partie tournée à Megève. Comme nous l'apprend Le Dauphiné, un casting s'est tenu à la gare routière de Megève le samedi 24 février, pour recruter des figurants pour un tournage prévu les 4 et 6 mars dans la station de ski de Haute-Savoie. L'annonce précise qu'il s'agit de scènes de ski, et de scènes tournées dans le village. Emily devrait donc chausser ses skis pour une petite escapade enneigée. Le créateur de la série, Darren Star, a précisé : Megève a toujours été dans ma wishlist, et cette saison, notre histoire nous y emmène de manière amusante et surprenante Rendez-vous à la fin de l'année 2024 pour découvrir la saison 4 d'Emily in Paris sur Netflix !