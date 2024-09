Sans surprise, Emily in Paris ne va pas s'arrêter sur Netflix

Après avoir une nouvelle fois séduit les abonnés Netflix avec sa quatrième saison, "Emily in Paris" reviendra nous raconter la suite de son histoire dans une saison 5. Attention, car cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 4 !

Nouveau carton pour Emily in Paris avec la saison 4

À la suite du gros cliffhanger proposé à la fin de la saison 3, les fans d’Emily in Paris ont pu découvrir la suite de la série en août. Ils ont pu voir comment l’Américaine au centre de l’intrigue et les autres personnages ont réagi à l’annulation du mariage de Gabriel et Camille par cette dernière. Et les nombreux fans ont encore répondu présent. Comme nous vous l’avons rapporté il y a quelques semaines, la première partie de la saison 4 d’Emily in Paris a une nouvelle fois fait un carton. Elle s’est placée en tête du top 10 des séries du moment, que ce soit en France, mais aussi dans le monde entier. Elle a même réalisé un meilleur démarrage que les deux chapitres précédents. Le show créé par Darren Star se porte donc très bien. Face à un tel constat, il n’est pas surprenant d’apprendre que son histoire va se poursuivre.

De nouveaux épisodes officiellement commandés

La deuxième partie de la saison 4 d’Emily in Paris a été mise en ligne sur Netflix ce jeudi 12 septembre. Quelques jours plus tard, la plateforme de streaming a officialisé la mise en chantier d’une cinquième saison. Les détails sur ces nouveaux épisodes sont encore inconnus. Mais suite aux événements récents dans la série, on sait Emily se retrouvera à Rome. Choisira-t-elle de s’installer définitivement dans la capitale italienne ? Comment évoluera sa relation avec Marcello ? Qu’adviendra-t-il de celle avec Gabriel ? Que feront les autres personnages restés à Paris ? Les nouveaux épisodes devront répondre à ces différentes questions.

La suite en 2026 ?

En plus des questions posées ci-dessus, on attend que Netflix communique sur le nombre d’épisodes de la nouvelle saison d’Emily in Paris. Jusqu’à présent, tous les précédents chapitres ont été découpés en dix épisodes. On peut donc penser qu’il en sera de même pour le cinquième. Quant à la date de sortie de la saison 5, elle est également inconnue à l’heure actuelle. On peut toutefois spéculer que la suite ne sera sans doute pas prête pour 2025. Il faudrait plutôt tabler sur une sortie en 2026. Reste à savoir si Netflix confirmera cette date.