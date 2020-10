Emily in Paris sur Netflix : avez-vous remarqué les clins d'oeil à Sex and the City ?

La série Netflix "Emily in Paris" (disponible depuis le 2 octobre 2020) a été créée par Darren Star, qui n'est autre que le créateur de la série culte de la fin des années 1990"Sex and the City". Et il y a glissé quelques clins d'oeil. Découvrez-les sans plus attendre !

Emily in Paris : la nouvelle série de Darren Star

Dans le monde télévisuel, Darren Star peut se targuer d'avoir créé un bon nombre de séries cultes des années 90 : Melrose Place, Beverly Hills et bien sûr Sex and the City. Pour les connaisseurs, il y a d'ailleurs une filiation directe qui existe entre la fin des aventures de Carrie Bradshaw et Emily in Paris puisqu'à la fin de Sex and the City, Carrie débarquait dans la capitale française pour vivre son conte de fées (qui ne se terminait pas vraiment bien), ce qui trahit une fascination de Darren Star pour Paris. Dans sa nouvelle création, disponible sur Netflix depuis le 2 octobre, on suit les aventures d'Emily Cooper (Lily Collins),une jeune cadre ambitieuse originaire de Chicago, qui décroche inopinément le poste de ses rêves quand sa société rachète une agence française de marketing de luxe et lui confie l'actualisation de la stratégie en réseaux sociaux de celle-ci... à Paris ! Emily enchaîne alors aventures enivrantes et défis surprenants en tentant de conquérir ses collègues et de se faire des amis, tout en savourant quelques histoires d'amour locales.

Si elle n'évite pas les clichés sur Paris (et plus généralement la France) et ses habitants, la légèreté et le charme qui se dégagent de la série devraient convaincre le public visé, à commencer par les fans de Sex and the City. Ces derniers y qui trouveront d'ailleurs quelques clins d'oeil comme l'a déclaré Lily Collins dans une récente interview donnée à Variety. Pour elle, le personnage d'Emily a grandi en regardant Sex and the City, et voue un culte à Carrie Bradshaw. C'est sans doute pour cette raison que Patricia Field, fidèle collaboratrice de Darren Star, costumière de Sex and the City (et consultante sur Emily in Paris) a glissé quelques petites références à la bande de filles new-yorkaises...

Sex and the City of Light

Dans l'épisode 2, on peut admirer Emily avec une superbe jupe en tulle noire, qui fait référence à deux tenues phares de Carrie : son célèbre tutu rose qu'elle porte dans le générique de début et la jupe en tulle verte qu'elle portait dans le dernier épisode de Sex and the City (qui se déroule à Paris) :

Au début de la série, Emily porte des boucles d'oreilles avec son prénom inscrit dessus, ce qui est évidemment un autre clin d'oeil à Carrie et à son collier fétiche qu'elle perd d'ailleurs lorsqu'elle se trouve à... Paris (avant de le retrouver).

Dans l'épisode 9, lors de la vente aux enchères, Emily porte une superbe robe blanche avec une fleur sur l'épaule, qui peut faire référence à la majestueuse robe blanche avec la fleur dorée que Carrie portait dans le premier film Sex and the City, et plus largement aux autres robes à fleurs qu'elle portait au long de la série :

En plus de ces références vestimentaires, nous pouvons citer d'autres parallèles entre les deux derniers épisodes de Sex and the City qui se déroulent dans la capitale française et Emily in Paris.

Dans l'épisode 7, Emily se rend au Plaza Athénée dans le huitième arrondissement pour s'occuper d'une actrice américaine un peu compliquée à gérer. C'est dans ce même hôtel que Carrie débarque quand elle arrive à Paris pour rejoindre Aleksandr Petrovsky (avant que Big ne la ramène à New York).

Dans l'épisode 2, en sortant de son appartement, Emily marche malencontreusement dans une crotte de chien, ce qui renvoie à la même situation que Carrie avait affrontée dans le dernier épisode de Sex and the City avec un gros plan sur leurs chaussures chics.

Carrie Bradshaw dans la saison 2 d'Emily in Paris ?

Compte tenu de l'évidente filiation qui existe entre Emily et Carrie, un caméo de Sarah Jessica Parker ne serait pas totalement à exclure si toutefois Netflix commandait une saison 2 d'Emily in Paris. Lily Collins a même évoqué l'idée dans l'interview donnée à Variety :